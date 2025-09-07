Tino Asprilla denunció accidente con camión que transportaba sus caballos a cabalgata en Andalucía

El exfutbolista de la Selección Colombia, Faustino “Tino” Asprilla, denunció a través de sus redes sociales un accidente de tránsito en el que se vio involucrado el camión que transportaba varios de sus caballos hacia la cabalgata de Andalucía, en el Valle del Cauca.

Según relató el exjugador, un hombre habría provocado el siniestro y luego huyó del lugar. “Mira dónde venía, mire la velocidad que donde se vino a voltear y ¿sabe qué hizo? se subió en una moto y se voló”, expresó Asprilla en un video.

El vehículo en el que viajaban los equinos terminó volcado a un lado de la vía. Testigos que se encontraban en la zona auxiliaron al conductor y ayudaron a sacar los caballos del camión.

Por fortuna, tanto el conductor como los animales resultaron ilesos pese a la magnitud del accidente.

La Secretaría de Tránsito de Tuluá asumió la investigación del caso con el fin de establecer responsabilidades y dar con el paradero de la persona que, presuntamente, ocasionó el choque y huyó en una motocicleta.