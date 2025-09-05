Procuraduría advierte irregularidades en el PAE de Buenaventura y exige plan de mejora

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Buenaventura implementar un plan de mejora en los procesos / Sergio Acero

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Buenaventura implementar un plan de mejora en los procesos de planeación, contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), pues advirtió posibles irregularidades que habrían generado la interrupción del servicio.

En consecuencia, el ente de control señaló que la situación estaría afectando los derechos fundamentales a la alimentación, la educación y la salud de más de 43 mil estudiantes en el distrito portuario.

Irregularidades detectadas

La Procuraduría Provincial de Buenaventura indicó que hará seguimiento para validar las posibles afectaciones en la ejecución del PAE. Entre tanto, los hallazgos preliminares revelaron:

- Deficiencias en la supervisión adelantada por la Alcaldía frente a la interventoría.

- Inconsistencias entre los costos reportados y la cobertura real de los alumnos beneficiados.

- Falta de verificación en la entrega de las raciones alimentarias.

- Posible detrimento patrimonial por pagos que no se reflejan en mayor cobertura del programa.

Medidas solicitadas

Frente a este panorama, la Procuraduría exigió a la Alcaldía tomar las acciones necesarias para restablecer el servicio del PAE a más tardar durante la segunda semana de septiembre.

Asimismo, el organismo advirtió que, en caso de persistir las conductas señaladas, se iniciarán las actuaciones disciplinarias correspondientes contra los responsables.