“Afortunadamente a nadie le pasó nada”: Tino Asprilla, sobre accidente de sus caballos en un camión

“Ojalá así como quitan las cabalgatas, le compren los caballos a la gente”: Tino Asprilla

Este fin de semana, un camión que trasladaba caballos propiedad del exfutbolista Faustino “El Tino” Asprilla se volcó en la vía que va hacia Andalucía, en el Valle del Cauca. Fue el mismo futbolista quien denunció a través de sus redes sociales este hecho.

Según relató el exjugador, el conductor provocó el siniestro y luego huyó del lugar en una moto. “Mira dónde venía, mire la velocidad que donde se vino a voltear y ¿sabe qué hizo? se subió en una moto y se voló”, expresó Asprilla en el video.

“íbamos a participar de la cabalgata de la vallecaucanidad en Andalucía, el chofer del camión se volcó por los lados del terminal, saliendo de Tuluá. Al parecer iba muy rápido y el peso de los caballos lo lanzó para un lado. Afortunadamente a nadie le pasó nada, ni al conductor, ni a los caballos.” Indicó Asprilla, en entrevista con 6AM

Lea más información: Tino Asprilla denunció accidente con camión que transportaba sus caballos a cabalgata en Andalucía

La decisión de la Corte sobre las cabalgatas

Aunque en un inicio, hubo un borrador de la decisión de la Corte que generó ciertas dudas sobre las cabalgatas, este fue corregido después y el pronunciamiento definitivo aclaró que estas no están prohibidas.

El exfutbolista habló sobre este tema e indicó qué: “Ellos sabrán por qué la toman, pero ojalá, así como quitan las cabalgatas vengan y compren los caballos a la gente para que no pueden montar en los caballos. Yo estoy comprando los míos, ojalá venga la Corte y los compre”

Le puede interesar: Corte Constitucional prohíbe los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos en Colombia

Posteriormente se aclaró que el tema de las cabalgatas no hace parte de lo que quedará prohibido por la Corte. La Sala Plena declaró que fue ajustada a la Constitución la Ley 2385 de 2024, por medio de la cual se prohíben las corridas de toros, rejoneo, novilladas y becerradas.

Sobre la Selección Colombia

El Tino Asprilla también habló en 6AM de la Selección Colombia, dijo estar muy contento porque clasificaron al Mundial, pero también aseguró que ahora lo importante es prepararse y enfocarse solo en el Mundial de Estados Unidos 2026.

Dijo, además, que hay varios jugadores que están en un nivel que no es tan alto y hay que tratar de hacer que de aquí al Mundial mejoren y se preparen muy bien.

Lea más: Debemos intentar ganar un mundial: Ramón Jesurún

“Ojalá estos jugadores puedan lograr avanzar lo que nosotros no avanzamos y puedan darle una felicidad bien grande a Colombia”: Enfatizó el exjugador de futbol, haciendo una comparación de la Selección Colombia en la que él jugó con la actual.