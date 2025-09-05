Gobernadora del Valle rechaza ataque con dron en Jamundí “fue un atentado contra la población civil”

se registró un nuevo hecho de violencia en el municipio de Jamundí,.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, calificó el atentado registrado en Jamundí como una “violación flagrante a los derechos humanos” y rechazó categóricamente el uso de drones con explosivos en la región.

“Rechazamos contundentemente los actos de terrorismo desde un dron con granada en la vereda La Pradera del municipio de Jamundí. Fue precisamente un ataque contra la población civil en el que resultaron heridos un adulto y un adolescente. Estos hechos atentan contra los derechos humanos”, dijo la mandataria.

Fueron las disidencias

De igual manera, el brigadier general Javier Hernando Africano López, comandante de la Tercera División del Ejército, confirmó que el atentado fue perpetrado por la estructura armada ‘Jaime Martínez’.

En ese sentido, explicó, “un dron suelta una granada encima de una vivienda donde mora población civil y desafortunadamente tuvimos unos civiles afectados por este acto terrorista de parte de estos bandidos. Continuamos el desarrollo de operaciones militares, no vamos a aflojar la presencia de la tropa en esas veredas”.

https://x.com/Caracol_Cali/status/1964052563990597759

Asimismo, el alto oficial subrayó que la Fuerza Pública continuará desplegando operaciones en profundidad en la zona, con el propósito de afectar las áreas estratégicas y de retaguardia de los grupos armados ilegales.

Llamado a la ciudadanía

Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro destacó el trabajo articulado entre las autoridades militares, la Policía y las alcaldías, reiterando que la denuncia ciudadana es clave para frenar estos hechos de violencia.

En consecuencia, precisó: “Pueden denunciarlos a la línea 107 y a la línea 147, porque estamos dando recursos para poder pagar recompensas y dar con los responsables. Seguiremos trabajando junto con ustedes, junto con la Fuerza Pública, por la vida, la seguridad y la paz de los vallecaucanos”.