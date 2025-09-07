San Carlos: ya no hay minería ilegal en el río y no ha habido contaminación en el acueducto

San Carlos- Antioquia

Luego de que se hiciera público un informe de resultados de la entidad ambiental Cornare en el que dejaba en evidencia unas altas y preocupantes concentraciones de mercurio en el río Calderas y San Carlos, incluso triplicando los niveles permisibles por la normatividad, la alcaldía de San Carlos emitió un comunicado como respuesta a la alerta hecha por la entidad y publicada por los medios de comunicación y que publicó en detalle Caracol Radio.

La administración de esa población del Oriente de Antioquia dice que desde el año anterior había reportado a Cornare, ejército y demás entidades la presencia de minería ilegal en la zona. Es decir, recalca que las quejas sobre esta práctica las hizo la alcaldía y no la comunidad.

Agrega que, ante el trabajo ilegal, en diciembre de 2024 se realizó un operativo en la zona y se destruyó maquinaria. Pese a esto, la explotación ilegal continuó; insiste en que las pruebas del 16 de julio a las que se hace mención en el reporte fueron solicitadas por la alcaldía. Dando como resultado la evidencia de altas concentraciones de mercurio en la cuenca del río Calderas.

Y en el comunicado en dos apartes asegura la alcaldía: “Ante esto, el Ejército Nacional y la Policía Nacional realizaron un nuevo operativo de control el 27 de julio de 2025, tomando control militar y generando el cese de actividades de minería ilegal en la zona donde se evidenció, una semana atrás, la presencia del mercurio.

Hace menos de una semana, a finales del mes de agosto de 2025, el Ejército Nacional realizó una revisión de la zona, esta vez apoyados con sobrevuelos de drones, evidenciando que no hay presencia de minería y que las aguas del río Calderas nuevamente están cristalinas”.

En el comunicado, se indica ni los balnearios y mucho menos las fuentes hídricas que abastecen el líquido al acueducto tienen presencia del contaminante mercurio. Pero el director de Cornare Javier Valencia reconoce que en otras zonas si se ha encontrado.

“Así, entonces, encontramos trazas de mercurio, lo que nos genera una alerta. Vamos a seguir haciendo monitoreos continuos para darle tranquilidad, para tomar acciones contundentes. Pero por ahora, los balnearios y los sitios turísticos de nuestra región siguen con total tranquilidad, pero haremos monitoreo continuo”.

Ante la coyuntura la alcaldía de San Carlos informó que requirió otra toma de muestras luego de la última acción militar de la que hace mención el comunicado.