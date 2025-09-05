Capturan a 21 personas e incautan maquinaria usada para minería ilegal en Caucasia

Caucasia, Antioquia

Las autoridades adelantaron una operación en la ronda hídrica del río Cauca, en el sector El Ferry, municipio de Caucasia, que dejó como resultado la captura de 21 personas por el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica y la incautación de maquinaria empleada en la explotación ilícita de yacimientos mineros.

La acción fue desarrollada por tropas del Gaula Militar Bajo Cauca, bajo el mando de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Unidad Montada de Carabineros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

En el lugar fueron incautados una draga brasilera, un planchón metálico tipo draga de dos boyas, una retroexcavadora, un retrocargador, tres motores y una motobomba, elementos avaluados en más de 3 mil millones de pesos.

Los capturados y la maquinaria decomisada quedaron a disposición de las autoridades competentes para los procesos judiciales correspondientes.

El Ejército Nacional aseguró que continuará ejecutando operaciones militares en el Bajo Cauca antioqueño con el propósito de contrarrestar los delitos ambientales, proteger los recursos naturales y ejercer control sobre esta subregión, afectada por la explotación ilegal.