Petro cuestionó a Fenalco por respaldar el viaje del alcalde Federico Gutiérrez a Washington

El presidente Gustavo Petro reaccionó al respaldo que Fenalco Antioquia expresó al viaje que este lunes 8 de septiembre emprenden a Washington varios alcaldes del país, entre ellos el de Medellín, Federico Gutiérrez.

La Federación de Comerciantes aseguró que la gestión de los mandatarios locales es clave para evitar que Estados Unidos retire la certificación antidrogas a Colombia, decisión que tendría impacto en la cooperación binacional.

El presidente Petro, a través de su cuenta de X, señaló que los alcaldes no están autorizados para representar a Colombia en asuntos de política exterior, pues esa es una función exclusiva del Gobierno Nacional. “Alcalde que suplante las funciones constitucionales del presidente comete un delito, le guste a Fenalco o no. La Constitución se respeta y la haré respetar”, escribió el Jefe de Estado.

Sigue la polémica

El presidente también cuestionó la autoridad moral del gremio y dijo que “por algo ustedes sin pedir perdón a la sociedad, dejaron nombrar un miembro de su junta como ministro de defensa y bombardeó niños como en Gaza".

Finalmente, la directora de Fenalco Antioquia, María José Bernal, había defendido el viaje de los mandatarios locales, al afirmar que las posturas del presidente no representan al país y que Estados Unidos es un aliado estratégico en inteligencia y lucha contra el crimen organizado.