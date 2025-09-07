Asesinan a dos hombres y secuestran a otro en Marinilla: usaron uniformes falsos de la Policía

En Marinilla, oriente antioqueño, se registraron en las últimas horas dos hechos violentos que mantienen en alerta a las autoridades. En la autopista Medellín–Bogotá, a la altura del kilómetro 1, fueron asesinados dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Según las primeras versiones, otra moto los interceptó y desde allí les dispararon. Uno de ellos murió en el lugar y el otro falleció mientras era trasladado al Hospital San Juan de Dios. En el sitio del doble homicidio fue hallada una bolsa con estupefacientes.

Horas antes, en el barrio Los Giraldo, dos hombres vestidos con chaquetas similares a las de la Policía Judicial (Sijín) secuestraron a Sebastián López Jaramillo, obligándolo a subir a un vehículo particular que, según verificaron las autoridades, no pertenece a la Policía Nacional.

Antioqueños, me informan que en Marinilla, sujetos con chaquetas similares a las de la Policía Judicial -SIJIN- abordaron a un hombre identificado como Sebastián López Jaramillo, obligándolo a subir a un vehículo particular.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que en la zona tienen injerencia el Clan del Golfo y el grupo delincuencial organizado “El Mesa”, lo que incrementa la preocupación de las autoridades y de la población civil.

Finalmente, la Alcaldía de Marinilla confirmó que revisaron las cámaras de seguridad y establecieron que el vehículo en el que se llevaron a López ingresó al municipio de El Peñol. El Gaula avanza en labores de rastreo para dar con su paradero y esclarecer los hechos.