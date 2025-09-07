¿Millonarios clasifica a los cuadrangulares? La IA dio contundente veredicto y proyectó resultados

Millonarios e Independiente Santa Fe empataron en el más reciente clásico bogotano, correspondiente a la fecha 10. Fue un pálido 0-0 que termina perjudicando al conjunto Embajador, pues no logra recuperar terreno perdido en los primeros partidos, y sigue con la cuesta arriba de cara a lograr la clasificación a cuadrangulares.

El técnico Hernán Torres valoró que el grupo siga adaptándose a la idea de juego, con miras a superar la brecha del comienzo: “No hay tiempo, jugando cada dos días es difícil. Ahora recuperar y volver a jugar. De a poco metemos cositas. El grupo va asimilando muchas cosas. Hoy se generaron dos o tres mano a mano. Trabajamos para levantarnos de las circunstancias”, comentó tras el empate con Santa Fe.

Con este resultado, Millonarios llegó a 8 puntos de 27 posibles en la tabla de posiciones, en la que se ubican en el puesto 18, a cinco puntos del octavo puesto. Lo favorable, es que cuentan con un partido menos (ante Pasto de local) y, de ganarlo, alcanzarán las 11 unidades.

¿Millonarios se mete en cuadrangulares? La IA respondió

Copilot hizo una proyección de lo que podría ser el tramo final del semestre para Millonarios. Precisó que, incluyendo el aplazado con Pasto, le restan 33 puntos por disputar (11 juegos restantes). Asimismo, tuvo en cuenta que, históricamente, se necesitan entre 28 y 30 puntos para ingresar al lote, por lo que tendría que sumar al menos entre 20 a 22 unidades más.

La IA elaboró una tendencia "optimista pero no exagerada", en la que logra 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas, para obtener eventualmente finalizar el todos contra todos con 28 puntos.

Por su parte, menciona factores clave que le permitirían al equipo azul lograr esa clasificación, como lo son:

“Rendimiento reciente: Si el equipo muestra señales de mejora táctica y física, especialmente en casa, puede lograr esta racha”.

Si el equipo muestra señales de mejora táctica y física, especialmente en casa, puede lograr esta racha”. “Rivales directos: Ganar partidos contra equipos que también pelean por entrar a cuadrangulares es vital”.

Ganar partidos contra equipos que también pelean por entrar a cuadrangulares es vital”. “Partido pendiente: Si lo gana, subiría a 11 puntos, lo que aliviaría un poco la presión”.

Finalmente, la IA precisa que la clasificación es posible, “pero con margen de error muy reducido. Millonarios tendría que mostrar una versión mucho más sólida y regular que la vista hasta ahora. No hay espacio para más tropiezos”.

¿Cuál es el calendario que le resta a Millonarios?

Fecha 2: Deportivo Pasto (L)*

Fecha 11: Alianza (V)

Fecha 12: Fortaleza (L)

Fecha 13: Nacional (V)

Fecha 14: América (L)

Fecha 15: Pereira (V)

Fecha 16: Bucaramanga (L)

Fecha 17: Santa Fe (V)

Fecha 18: Once Caldas (L)

Fecha 19: Envigado (V)

Fecha 20: Boyacá Chicó (V)



