En año y medio se acabaría el fondo de pensiones: Veeduría nacional de salud del magisterio

Desde la veeduría han dado a conocer que la actual crisis se debe al gobierno del presidente Gustavo Petro. Consideran que a 17 meses el modelo no ha funcionado afectando a más de 820 mil beneficiarios por la complejidad en el acceso a la salud.

Una de las voceras de la veeduría nacional por el derecho a la salud del magisterio, Leonora González dijo que es muy desalentador el panorama y advirtiendo que están acabando con el fondo nacional de prestaciones debido a una serie de gastos que no tendrían que haberse dado como la creación de oficinas del Fomag en todo el país y exceso de nombramientos.

Advirtió que a hoy han sacado del fondo de pensiones 5.4 billones de pesos para subsanar las dificultades en la salud de los docentes y por eso considera que de continuar esta situación en año y medio podría acabarse dicho fondo.

“Más o menos en año y medio se podría estar acabando el fondo de pensiones, que es de donde están echando mano en los traslados internos para poder funcionar en el tema de salud. Si sigue este mismo modelo como lo están llevando, no solamente no estarán prestando el servicio, no lo van a prestar, sino que llevan a la quiebra el fondo", advirtió.

Dijo que la exigencia va encaminada en que el presidente Gustavo Petro ordene al consejo directivo del fondo que regrese los recursos y le inyecte al Fomag lo correspondiente, también que debe establecerse un per cápita asignándole presupuesto para que la atención de los maestros sea la mejor.

El modelo anteriormente tenía solución

En ese mismo sentido se pronunció otro de los voceros que es Dimas Arias quien enfatizó en que ya habían advertido sobre las problemáticas que podrían darse con el nuevo modelo de salud que actualmente no tiene solución.

Explicó que el modelo de salud con el que contaban antes del mes de mayo del año 2024 tenía dificultades, sin embargo, era arreglable a lo que se vive hoy en día que es caótico.

“El modelo de salud que teníamos antes del primero de mayo del 2024, claro, que era un modelo que tenía enormes de de deficiencias, pero era un modelo, un esquema de salud que tenía solución. FECODE siempre señaló que parte de la solución consistía en permitirle a la Fiduprevisora que castigara financieramente los incumplimientos de los términos de referencia", dijo.

Añadió: “Esto que tenemos hoy no tiene arreglo. No es presupuestble, no resuelve los problemas , no es posible desaparecer las barreras, luego lo que vamos a tener son dificultades mayores en más o menos 18 meses cuando los fondos de ahorros pensionales ya no den más“.

Además, mencionó que a los maestros pensionados activos les descuentan cifras gigantes hasta de un millón de pesos lo asumen con toda la responsabilidad, pero deben garantizarle el adecuado manejo de los recursos.

Desde la veeduría también sostienen que la situación financiera del Fomag cada vez es más crítica puesto que pasó de un déficit de liquidez de 300 mil millones de pesos a 1,6 billones que representa más del 500%.