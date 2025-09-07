Crisis en Gaza: mientras Flotilla de ayudas retrasa su llegada, Netanyahu amplía ataques

Las embarcaciones que trasportan ayudas humanitarias a territorio palestino aplazaron su salida por contratiempos y el gobierno israelí extendió sus operaciones en Gaza. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Las embarcaciones de la ‘Global Sumud Flotilla’ que debían partir hacia Gaza los pasados días desde la isla italiana de Sicilia (sur) aplazó su salida sin fijar una fecha por algunos contratiempos de las naves que zarpaban desde España, anunció la parte italiana de la iniciativa.

La Flotilla Global Sumud es la mayor iniciativa independiente para entregar ayuda humanitaria a la población civil de la Franja de Gaza, con decenas de veleros que intentan superar las prohibiciones de Israel.

Algunos barcos de la Flotilla Global Sumud ya partieron la semana pasada de Génova y Barcelona y se espera que otros se unan desde puertos de Sicilia, principalmente de Catania, y Túnez. Los organizadores han anunciado que el retraso se debe a los retrasos sufridos por los barcos que ya habían salido de Barcelona y los que tenían previsto partir desde Túnez.

El barco "Sirius", parte de la Flotilla que transporta ayudas humanitarias a la población de la Franja de Gaza. (Foto: Lluis GENE / AFP) / LLUIS GENE Ampliar

El pasado domingo, 20 barcos de la flota, con 350 activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg, a bordo del MY Sirius zarparon desde el puerto de Barcelona con ayuda humanitaria en dirección a Gaza, pero tuvieron que retroceder a causa de las malas condiciones meteorológicas.

La portavoz de la delegación italiana, Maria Elena Delia , afirmó que todo está listo, pero agregó: “debemos entender que el alcance de nuestra misión es global, no nacional. Las salidas desde Sicilia se realizarán en conjunto con el resto de la flotilla. No podemos indicar una fecha exacta de salida”.

Netanyahu amplía ataques en Ciudad de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció una ampliación de las operaciones militares en Ciudad de Gaza y sus alrededores, con el objetivo declarado de tomar esta urbe del norte de la Franja de Gaza.

Netanyahu indicó que unos 100.000 habitantes ya han abandonado esta ciudad, la principal del enclave palestino. Según estimaciones recientes de la ONU, cerca de un millón de personas viven allí y en sus alrededores.

El ejército israelí afirma controlar el 40% de la aglomeración, que presenta como el último gran bastión del movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza, devastada por 23 meses de guerra. El conflicto fue desencadenado por un ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Ni el ejército ni el Gobierno de Netanyahu han anunciado oficialmente el inicio de la ofensiva a gran escala en Ciudad de Gaza, aprobada en agosto.

Intensificación de la destrucción

En las últimas semanas, el ejército ha intensificado sus bombardeos y sus operaciones terrestres en la ciudad y sus alrededores.

El viernes y el sábado, tras un llamamiento para que fueran evacuadas, las fuerzas israelíes destruyeron dos torres de viviendas.

Israel acusa a Hamás de utilizar estas infraestructuras para sus operaciones, algo que el movimiento palestino considera “mentiras descaradas”.

La población es llamada a evacuar a una “zona humanitaria” en Al Mawasi, al sur, que según Israel cuenta con “infraestructuras humanitarias” y está abastecida de alimentos y medicamentos.

Gaza. Foto: Khames Alrefi / Anadolu via Getty Images / Anadolu Ampliar

“Hemos establecido otra zona humanitaria para permitir que la población civil de Gaza se desplace a una zona segura y reciba allí ayuda humanitaria”, señaló Netanyahu.

El primer ministro acusó a Hamás de impedir las evacuaciones y de utilizar a los civiles como “escudos humanos”, acusaciones que el movimiento islamista ha rechazado desde el comienzo de la guerra.

Trasladado a Al Mawasi con su familia, Basam al Astal, de 52 años, afirma que la zona “no es ni humanitaria ni segura”. “No hay sitio para carpas, no hay servicios humanitarios, no hay agua, no hay saneamiento, no hay ayuda alimentaria”, dijo.

Además, el ejército ha llevado a cabo a menudo ataques mortales contra Al Mawasi, alegando que su objetivo son los combatientes de Hamás, movimiento que tomó el poder en Gaza en 2007.