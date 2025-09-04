Israel controla el 40% de la Ciudad de Gaza: afirma portavoz del ejército

Israel confirmó este jueves, 4 de septiembre, que ya tiene control del 40% de la Ciudad de Gaza, el área más densamente poblada de toda Palestina, siguiendo el plan ordenado por el primer ministro Benjamin Netanyahu en agosto, para que el ejército se tomase por completo este territorio, con el fin de “acabar con Hamás”.

A partir de esta orden, Israel intensificó en las últimas semanas sus bombardeos y operaciones terrestres en la Ciudad de Gaza. Sin embargo, ni el ejército ni el gobierno israelí anunciaron públicamente el inicio de esta ofensiva, rechazada ampliamente por la comunidad internacional.

Durante la jornada de este jueves, la Defensa Civil local reportó más de 60 muertos en toda la Franja. Según su portavoz, Mahmud Basal, cerca de la mitad de estas personas fueron asesinadas en bombardeos contra la Ciudad de Gaza, presentada por el ejército como “el último gran bastión de Hamás en el territorio palestino”.

Estas personas se suman a los más de 64 mil gazatíes asesinados por Israel desde el inicio del conflicto, de acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, que asegura que, en su mayoría, son civiles, y entre ellos, unos 18 mil niños.

Ejército israelí intensificará su ofensiva hasta que “Hamás sea derrotado”

El general de brigada Effie Drefin, portavoz del ejército israelí, declaró en un video que sus tropas controlan “el 40% del territorio de Ciudad de Gaza”.

Añadió que “la operación seguirá ampliándose e intensificándose en los próximos días. (...) Aumentaremos la presión sobre Hamás hasta que sea derrotado”.

Según estimaciones de la ONU, cerca de un millón de personas viven en este territorio y sus alrededores. Testigos afirman que miles de palestinos huyeron de la urbe en las últimas semanas.

Justamente, el miércoles, un alto mando militar declaró que Israel esperaba que “un millón” de personas huyeran hacia el sur. Ese fue uno de los múltiples llamados del gobierno de Netanyahu para la evacuación de la Ciudad, a lo que se opusieron los habitantes del territorio e incluso, el Ministerio de Salud local.

Pese a esto, unos 20 mil gazatíes tuvieron que desplazarse en las últimas semanas. La ONU señaló un 86% del enclave se encontraba bajo órdenes de evacuación forzosa o en las denominadas ‘zonas de combate’ por parte de Israel.

Un millón de palestinos bajo amenaza por la ofensiva de Israel en Ciudad de Gaza

En Tel al Hawa, barrio del oeste de Ciudad de Gaza donde se produjo un ataque este jueves, imágenes de AFP muestran a palestinos frente a tiendas dañadas, recogiendo pertenencias esparcidas.

Isra al Basus, que vive allí, relató haber visto la tienda vecina a la suya en llamas. “Mis hijos y yo dormíamos cuando escuchamos los bombardeos. Cayó metralla sobre nosotros y mis cuatro hijos empezaron a gritar”, manifestó.

Más al sur, en el campo de refugiados de Nuseirat, la Defensa Civil informó que un ataque aéreo israelí mató a siete personas, incluidos tres menores.

El ejército israelí controla actualmente alrededor del 75% de la Franja de Gaza, un territorio de 365 km2 bajo su asedio desde el inicio del conflicto.

La ONU ha declarado allí una situación de hambruna, algo que Israel niega.