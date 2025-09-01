6AM6AM

“Estamos cumpliendo con nuestro deber humanitario”: delegación colombiana movimiento global a Gaza

Desde Barcelona, España, Ledys Sanjuan, coordinadora de la delegación colombiana del movimiento global a Gaza, habló con 6AM para hablar de la flotilla internacional que llevará ayuda humanitaria a este territorio.

Images de referencia Gaza. Foto:Hamza Z. H. Qraiqea/Anadolu via Getty Images

Más de cien barcos de 44 países zarparon desde puertos de Cataluña, entre ellos Barcelona, en una flotilla humanitaria rumbo a Gaza. Este grupo de navíos, que forman parte de la ‘Global Sumud Flotilla’, tuvo que regresar durante la noche a la ciudad condal debido al mal tiempo.

