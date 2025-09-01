Apagón informativo por Gaza: así se denuncia el asesinato de periodistas por orden de Israel

Más de 200 medios de comunicación del mundo se sumaron a la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras en la que se criticó los ataques a la prensa en suelo palestino. (Foto: Cortesía )

Más de 250 medios de comunicación de todo el mundo se sumaron a la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para denunciar el asesinato de periodistas en Gaza. “Tristemente un éxito rotundo”, dijo a EFE el presidente de la organización en España, Alfonso Bauluz.

Prácticamente todas las principales cabeceras de España se sumaron a la acción global publicando el mensaje propuesto por RSF: “Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte” o apoyando la iniciativa con contenido informativo, en sus editoriales, viñetas, ‘banner’ en las versiones digitales, fundido a negro en las televisiones o voz en ‘off’ con métronomo o un contador, en el caso de las radios.

Además, las principales emisoras de España abrieron la jornada con entrevistas a Reporteros Sin Fronteras para destacar la importancia de la convocatoria.

En un primer balance, el presidente de RSF España afirmó que la profesión ha secundando de forma masiva la movilización y los medios se han hecho eco de los aspectos principales de la denuncia.

Un minuto de silencio a la puerta de las redacciones

A mediodía, los trabajadores de la mayoría de los principales medios de comunicación y sus órganos de representación secundaron un minuto de silencio a la puerta de las sedes o en sus redacciones.

“Sumarse a la concentración silenciosa era poner físicamente de manifiesto la postura de la Agencia EFE”, dijo su presidente, Miguel Ángel Oliver, tras el acto a las puertas de la sede en Madrid, que encabezó junto al presidente de RSF España, Alfonso Bauluz.

“Pese a las terribles restricciones, sabemos lo que ocurre a diario en Gaza porque hay gente que lo cuenta, lo graba, lo fotografía, lo escribe. Esa gente se juega la vida. Si no fuese por ellos, no sabríamos nada y todo sería más fácil para los opresores. Nuestros propios colaboradores hacen frente a la muerte cada día. Cualquiera de ellos puede morir mañana, hoy mismo”, subrayó Oliver.

“Defender nuestro derecho a informar sobre lo que ocurre en Gaza es un acto de rebeldía contra las bombas que han matado ya a miles de personas”, concluyó.

En España, el llamamiento se hizo en coordinación con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la red de colegios profesionales, la Asociación de Prensa de Madrid, el Col.legi de Periodistes de Catalunya, la Confederación Española de Sindicatos de Periodistas, UGT y CC.OO, comités de empresa y consejos de redacción de los medios.

Pantallas en negro y cortes de emisión

En X, la Agencia EFE publicó un mensaje con fondo negro y destellos intermitentes en el que se lee: “Por el derecho a ejercer el periodismo y el libre acceso de la prensa internacional a Gaza”. Ese mismo mensaje está publicado en un ‘banner’ en su web.

También los consejos informativos de TVE y RNE, la televisión y la radio públicas, se sumaron a la acción. Durante todo el día, la web de RTVE noticias mostrará un ‘banner’ y los distintos canales y plataformas de RTVE se irán a negro para trasladar su condena. RNE también realizará cortes durante su emisión.

Además, distintas asociaciones de periodistas de toda España comunicaron su apoyo en diversos mensajes en X.

#ProtectJournalistsInGaza

A propuesta de Reporteros Sin Fronteras, los mensajes en redes están acompañados de las siguientes etiquetas: #ProtectJournalistsInGaza #LetReportersIntoGaza, y hay decenas de medios españoles que apoyan esta iniciativa.

Y entre los medios internacionales, se han sumado a esta acción, entre otros muchos, Al Jazeera (Qatar); ‘The Independent’ (Reino Unido); Mediapart (Francia); ‘Der Frietag’ (Alemania); ‘Le Soir’ (Bélgica); ‘La Libre Belgique’ (Bélgica); New Bloom (Taiwán); Photon Media (Hong Kong); ‘Media Today’ (Corea del Sur); ‘Il Dubbio’ (Italia); Agència Pública (Brasil); ‘Le Desk’ (Marruecos), ‘El Espectador’ (Colombia) y ‘Semanario Brecha’ (Uruguay).

La iniciativa llega después que al menos 220 periodistas hayan sido asesinados por el ejército israelí en la Franja de Gaza en casi 23 meses de conflicto armado, más que en cualquier otra guerra de la historia moderna.