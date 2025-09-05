700 días de guerra en Gaza: Israel anuncia nuevos bombardeos a “infraestructura terrorista”

El Ejército israelí anunció que “en los próximos días” empezará una oleada de ataques contra edificios de varias plantas de la ciudad de Gaza (norte de la Franja) que se hayan “convertido en infraestructura terrorista”.

“En los próximos días, el Ejército atacará estructuras convertidas en infraestructura terrorista en la ciudad de Gaza: cámaras, centros de mando de observación, posiciones de francotirador y antitanque, y recintos de mando y control”, recoge el comunicado.

El anuncio llega después de que ayer el Ejército dijera que ya controla el 40 % de la capital gazatí que pretende ocupar totalmente expulsando hacia el sur al millón de personas que se concentran en la urbe.

En su comunicado, el Ejército asegura que “han llevado a cabo extensas operaciones de recopilación de inteligencia e identificaron una importante actividad terrorista de Hamás en diversas infraestructuras de la ciudad de Gaza, en particular en edificios de gran altura”.

“Además, la infraestructura terrorista subterránea de Hamás se encuentra junto a estos edificios, diseñada para facilitar emboscadas contra las tropas israelíes y proporcionar rutas de escape desde los centros de mando establecidos en ellos”, agrega el comunicado.

Minimizar daños a la población civil

El ejército israelí asegura que en esta nueva campaña de bombardeos contra edificios “tomarán numerosas medidas para minimizar al máximo el riesgo de dañar a la población civil”.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, avisó hoy de que “las puertas del infierno” en Gaza se están abriendo y prometió intensificar los ataques contra la capital gazatí.

Al menos 40.500 niños han sufrido heridas de guerra en la Franja de Gaza desde el inicio de los ataques israelíes.

“Cuando la puerta se abra, no se cerrará, y la actividad del Ejército aumentará hasta que los asesinos de Hamás acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, comenzando con la liberación de todos los rehenes y el desarme”, amenazó.

Durante la última semana, los ataques en la ciudad de Gaza se han intensificado.

Desde horas de la madrugada cerca de una veintena de palestinos, incluidos siete niños, han muerto en bombardeos israelíes contra viviendas y tiendas de campaña, informó la agencia de noticias Wafa, que cita a fuentes médicas.

Muertes por desnutrición

Al menos tres gazatíes murieron el jueves por desnutrición en la asediada Franja de Gaza, según el informe publicado este viernes por el Ministerio de Sanidad del enclave que recoge cifras del día anterior.

Con estas nuevas víctimas, el número total de muertos por causas relacionadas con la desnutrición y la hambruna, al cumplirse 700 días de la ofensiva israelí en Gaza, llega a 376, de los cuales casi la mitad, 134, son niños.

Las muertes por desnutrición en Gaza han incrementado en los últimos meses producto del severo bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria instalado por Israel durante los meses de marzo a mayo.

Hambruna causada

En agosto, un informe internacional avalado por la ONU confirmó la existencia de una hambruna en la gobernación norte de Gaza, donde se encuentra la capital del enclave, la ciudad de Gaza, desde entonces Sanidad ha contabilizado 98 muertes de las cuales 19 son niños.

En reiteradas ocasiones, Sanidad ha denunciado que los hospitales en el enclave operan con mínima capacidad, ya que debido al bloqueo y los bombardeos no cuentan con los recursos necesarios para atender a las víctimas, ya sea de los ataques, de quienes mueren tratando de conseguir comida o, más recientemente, de la desnutrición.

El Ministerio también denuncia el nulo acceso de material sanitario a la Franja, reiterando que las pruebas básicas utilizadas en servicios de urgencias, unidades de cuidados intensivos y guarderías infantiles se han agotado por completo.