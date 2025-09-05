Joven de 18 años fue asesinado a tiros en el barrio Los Canelos de Bucaramanga

Bucaramanga

Eran las 9:20 de la noche del jueves 4 de septiembre, cuando en el barrio los Canelos de Bucaramanga, un joven identificado como Juan Diego Santos Ardila, de 18 años, fue asesinado con arma de fuego en pleno espacio público.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron hacia en la calle 65 con carrera 8. La víctima caminaba junto a un menor de edad cuando fue interceptada por dos hombres en motocicleta. El parrillero disparó en repetidas ocasiones contra Santos Ardila sin descender del vehículo, posteriormente huyeron.

El joven recibió nueve heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. La comunidad intentó auxiliarlo y lo trasladó a la Clínica Regional del Oriente (CLIPO), pero ingresó sin signos vitales.

Antecedentes de la víctima y posibles móviles del sicariato

Según el informe de las autoridades, Santos Ardila registraba varias anotaciones judiciales por delitos como hurto, lesiones personales, amenazas, violencia intrafamiliar, porte de armas de fuego e incluso incendio.

En cuanto a los móviles, las primeras hipótesis apuntan a un caso de intolerancia social. La madre del joven señaló a la Policía que su hijo había tenido conflictos con conocidos de años anteriores, identificados como Breiner Gutiérrez, Johan Sebastián Gutiérrez y Carlos Villegas, con quienes mantenía constantes enfrentamientos relacionados con consumo de estupefacientes.