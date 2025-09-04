Mujer y su bebé fueron asesinados con un machete en medio de un robo ¿en dónde?

Bucaramanga

En la vereda Mérida, en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander, una mujer de 25 años y su hijo de apenas un 1 año de edad fueron asesinados con un machete en medio de un intento de hurto en su vivienda, según la Policía el ladrón también mató a la mascota de la familia.

¿Cómo fueron los hechos?

De acuerdo con la Policía Nacional, el presunto agresor, un joven de 20 años, habría ingresado a la vivienda con la intención de hurtar algunos elementos. Al ser sorprendido por las víctimas, reaccionó violentamente y luego intentó huir en la motocicleta del esposo de la mujer.

El agresor fue capturado:

El Coronel, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, Comandante Departamento de Policía Santander, confirmó la captura del agresor: “En la reacción de la Policía se logró la captura de la persona cuando trataba de vender la motocicleta que había sido hurtada en esta finca. Nos solidarizamos con la familia”.

El caso ya es materia de investigación por parte del CTI de la Fiscalía y la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, que adelantan los actos urgentes para esclarecer lo ocurrido.

La Policía rechazó el crimen, calificándolo atroz, y pidió a la comunidad aportar información que permita avanzar en el proceso judicial. Las líneas habilitadas son el 123 y la línea contra el crimen 3143587212, con garantía de absoluta reserva.