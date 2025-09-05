¡Prográmese! Fecha de clásicos en la Liga Colombiana: horas y cómo seguir los partidazos

La Liga Colombia ha llegado a la mitad del todos contra todos. Con Junior como líder sólido del campeonato, con 20 unidades, ya se han disputado las nueve primeras jornadas y deja a América de Cali como colero. Eso sí, hay varios partidos aplazados.

Hasta el momento la sorpresa de este semestre es Llaneros, recién ascendido, que se ha mantenido en parte alta de la tabla de posiciones. Del mismo modo, Fortaleza también causa asombro con su rendimiento, pues marcha en el grupo de los ocho, en la quinta plaza con 15 unidades.

La jornada más interesante de este segundo semestre, se jugará entre el viernes 5 de septiembre y el domingo 7 de septiembre. En que varios equipos que tienen opciones claras intentaran meterse al Grupo de los Ocho y otra más continuarán rezagados.

¿Cuáles son los partidos más interesantes?

Uno de los duelos más interesantes que se dará es el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, por la situación actual de ambos equipos que llegan con la necesidad de ganar para subir posiciones.

Por parte del equipo embajador, que será local, ya lograron ganar ante Águilas Doradas por Liga y en su partido más reciente consiguieron también el triunfo ante Envigado por Copa Colombia y quieren seguir en alza. En cambio, Independiente Santa Fe, los vigentes campeones, llegan a este partido tras su segunda derrota en línea ante Once Caldas y se ubican en la mitad de la tabla con 12 unidades.

En la capital del Valle del Cauca, también se enfrentarán América y Deportivo Cali. Duro reto para los escarlatas que están sin técnico tras la salida de Diego Raimondi por los malos resultados, ante los azucareros, que de la mano de Gamero perdieron su último partido 1-3 con Independiente Medellín.

El clásico paisa también promete un compromiso lleno de emociones, en el escenario es más favorable entre Medellín y Nacional que están dentro del Grupo de los Ocho.

Programación de la fecha 10 de la Liga Colombiana:

Viernes 5 de septiembre

Deportivo Pasto VS. Boyacá Chicó / Estadio Departamental Libertad / 6:00 p.m

Once Caldas vs. Deportivo Pereira / Estadio Palogrande / 8:10 p.m

Sábado 6 de septiembre

Bucaramanga vs. Alianza FC / Estadio Américo Montanini / 2:00 p.m

Llaneros vs. Deportes Tolima / Estadio Bello Horizonte / 4:10 p.m

Unión Magdalena vs. Junior / Estadio Sierra Nevada / 6:20 p.m

Millonarios vs. Santa Fe / Estadio El Campín / 8:30 p.m

Domingo 7 de septiembre

Envigado vs. Águilas Doradas/ Estadio Polideportivo Sur / 2:00 p.m

América vs. Deportivo Cali / Estadio Pascual Guerrero / 4:10 p.m

Medellín vs. Nacional / Estadio Atanasio Girardot / 6:20 p.m

Fortaleza vs. La Equidad / Estadio de Techo / 8.30 p.m

