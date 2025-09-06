Consulta para saber si es jurado en elecciones de Consejos de Juventud: guía de la Registraduría

Los Consejos de Juventud son un órgano que lo conforman ciudadanos colombianos encargados de representar y llevar comunicados por parte de la juventud local hacia los distintos niveles de gobierno que hay:

Local

Municipal

Distrital

Departamental

Nacional

Estos consejos son elegidos y estructurados por los mismos jóvenes para hacer hincapié en políticas públicas y la gestión de lo que se propone dentro del mismo órgano. Normalmente en estos consejos se habla sobre distintos temas que beneficien a la juventud y se promueva sus derechos.

Este 19 de octubre se llevará a cabo la elección de representantes al Consejo de Juventud en Bogotá.

¿Cómo saber si es jurado?

Para consultar la información, deberá dirigirse a la página oficial de la registraduría y buscar la sección “Grandes Elecciones”, una vez este allí, se abrirá una ventana, dónde encontrará en la parte superior unas opciones, le dará clic en al que dice Jurados de votación.

En la parte inferior tendrá que llenar los campos que le soliciten, como el departamento en el que vive, la ciudad y el municipio en el que habita.

Tendrá que descargar una resolución, una vez que lo tenga disponible, busque página por página su nombre y datos. Este documento contiene el puesto que le corresponde, el lugar al que se debe dirigir, y finalmente, la mesa que tendrá que atender.

Consulte su lugar de votación para el Consejo de Juventudes

Para participar en la votación y elección de representantes al Consejo, es importante que entre nuevamente a la página de la registraduría y siga los mismos pasos para conocer si es jurado o no. En la parte superior de la página encontrará la opción de “Consultar votación”.

Una vez allí, se le solicitará que llene los espacios en blanco, en este caso, su identificación sin puntos ni comas. Una vez completado, se desplegará un recuadro que le indicará el departamento, el municipio, el puesto al que debe acudir, la dirección de la citación y la el número de mesa.

Para votar debe de haberse registrado

Tenga en cuenta que para poder participar en estas mesas de votación, usted tuvo que haberse registrado y haber hecho la inscripción de manera formal en la página de la registraduría.

La inscripción solo tiene validez para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2025, esto se verá reflejado una vez sea válido y se conforme un censo electoral definitivo con los nombres de las personas que participarán en las elecciones.

Ese registro, al igual que los demás procesos, tuvieron que haberse hecho con antelación. Por otro lado, recuerde que había dos opciones en las cuales postularse: la inscripción de jóvenes que deseen formar parte del Consejo, y los candidatos que quieren liderar dentro de este órgano como representantes de las voces de otros jóvenes que vivan en la misma localidad o municipio.

