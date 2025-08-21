Más de 100 mil jurados estarán en elecciones de Consejos de Juventud: conozca los detalles

Colombia

La Registraduría Nacional anunció que 100.687 docentes y estudiantes fueron designados como jurados de votación para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud que se celebrarán el próximo 19 de octubre.

La elección se hizo mediante sorteos realizados con el acompañamiento de los organismos de control, el CNE, la MOE, autoridades locales y comités organizadores, entre el 15 y 19 de agosto, en la plataforma dispuesta por la Registraduría Nacional con este fin.

Los ciudadanos podrán consultar si fueron elegidos como jurados a partir del 3 de septiembre en la página web de la Registraduría. Además, deberán asistir a capacitaciones que hará que los jurados de votación puedan desempeñar dos de las tareas más determinantes del proceso electoral: “contar los votos y diligenciar de manera manual los formularios E-14 o actas electorales”, expresó el Registrador Nacional.

Conozca las fechas de las jornadas de capacitaciones

Fechas: 29 de septiembre al 3 octubre y del 14 al 17 de octubre

Horarios: 8:00 a 10:00 a. m., 10:00 a. m. a 12:00 m., 2:00 a 4:00 p. m y 4:00 a 6:00 p. m.

Recuerde: Quienes no puedan asistir en la fecha y hora en la que fueron citados pueden acudir a otra sesión en los horarios y fechas establecidos en cada municipio.

A propósito, el registrador nacional, Hernán Penagos, recordó que el servicio de jurado es obligatorio y quienes no lo cumplan enfrentarán sanciones: multas de hasta 10 salarios mínimos para los mayores de edad, y hasta 40 horas de trabajo comunitario para los menores de edad.

Por otra parte, quienes presten este servicio tendrán beneficios: un día compensatorio remunerado en caso de trabajadores y 20 horas de servicio social para los jurados menores de edad.