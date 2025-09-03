Registraduría y Fundación Hanns Seidel impulsan liderazgo juvenil, femenino y democrático
El acuerdo busca también prevenir la violencia contra las mujeres en política, y fomentar la participación ciudadana en las regiones más apartadas del país.
En la mañana de este miércoles 3 de septiembre, la Registraduría Nacional y la Fundación Hanns Seidel Stiftung firmaron un memorando de entendimiento para promover la participación ciudadana, fortalecer la democracia y fomentar el liderazgo juvenil y femenino en el país.
Demian Regehr, director de la fundación en Colombia, explicó que durante los últimos meses se han adelantado programas de capacitación para candidatos a los Consejos de Juventud en seis departamentos, con el propósito de dar continuidad al trabajo y llegar a las regiones más apartadas.
“Queremos consolidar y seguir desarrollando este esfuerzo, trabajando con mujeres, grupos étnicos y comunidades marginadas, de la mano con la política local”, afirmó Regehr.
El representante de la Fundación resaltó que el acuerdo no solo apunta a la participación política, sino también al fortalecimiento institucional y a la prevención de conflictos: “Es democracia y también integración social. Queremos que la política, el sector privado, la academia y la sociedad civil se sienten a dialogar, a expresar sus puntos de vista y a llegar a consensos”.
¿Qué más busca el convenio?
La Fundación Hanns Seidel promueve el modelo de economía social de mercado, aplicado en Alemania y como una alternativa para Colombia:
“Es una combinación entre mercado y Estado, que nos ha funcionado en Alemania y que creemos puede aportar ideas para el trabajo en Colombia, de la mano con la Registraduría”
El memorando de entendimiento también contempla acciones para prevenir la violencia y la discriminación contra las mujeres en política, así como la implementación de programas de formación para fortalecer liderazgos.
¿Qué son las elecciones a consejos de juventud?
Las elecciones de consejeros municipales y locales de juventud, es un mecanismo de participación, destinado a jóvenes entre 14 y 28 años.
En Colombia, se llevarán acabo el próximo domingo 19 de octubre.