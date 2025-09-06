Clásico de Liga Colombiana fue reprogramado por insólita razón: acá los detalles de la decisión. EFE/ STR / STR ( EFE )

¡Noticia de última hora en el fútbol colombiano! La jornada de clásicos sufre cambios en su programación, por cuenta de situaciones extrafutbolísticas.

Es preciso recordar que la jornada inició el pasado viernes con la victoria 2-0 del Deportivo Pasto sobre Boyacá Chicó en el Departamental Libertad y el triunfo 1-0 del Once Caldas frente al Deportivo Pereira en el Estadio Palogrande.

Clásico de Liga Colombiana fue reprogramado por insólita razón

En la mañana de este sábado, Luis Gabriel Gómez, periodista de Caracol Radio, informó que el partido entre Atlético Bucaramanga y Alianza Valledupar sufrió un cambio en su programación por problemas en la llegada del equipo visitante a la capital santandereana.

Duelo de Liga Colombiana entre Alianza Valledupar y Atlético Bucaramanga / Colprensa Ampliar

“Nos informan que el partido entre Bucaramanga y Alianza, programado inicialmente para las 2 de la tarde, no se podrá jugar sino hasta las 3:30 de la tarde, debido a la demora en la llegada del equipo valduparense a la capital santandereana”, detalló.

Y explicó las razones que obligaron la decisión: “Ayer llovió bastante en el oriente colombiano y el Aeropuerto Palonegro, que sirve a la capital del Santander, estuvo cerrado gran parte de la tarde. Por lo que el equipo de Valledupar tuvo que regresarse a su ciudad de origen y llegar prácticamente por tierra a la capital del Santander, a eso de la 1:30 de la mañana".

Clásico de Liga Colombiana fue reprogramado por insólita razón: acá los detalles de la decisión.

Por fortuna, y a pesar del cambio de más de una hora, los demás partidos del día mantienen su horario inicial. Es decir, que la jornada se llevará a cabo de la siguiente manera:

Atlético Bucaramanga vs. Alianza Valledupar (3:30 PM)

Llaneros vs. Deportes Tolima (4:10 PM)

Unión Magdalena vs. Junior de Barranquilla (6:20 PM)

Millonarios vs. Independiente Santa Fe (8:30 PM)

Recuerde que tanto el duelo santandereano como los clásicos capitalino y de la costa tendrán transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

