Millonarios vs. Santa Fe en fecha de clásicos de Liga BetPlay: Fecha, hora y cómo ver

Comienza la jornada de clásicos en la Liga Colombiana. La décima fecha comenzó con dos compromisos este viernes 5 de septiembre y el sábado continuará con varios clásicos, entre ellos el de la capital del país entre Millonarios e Independiente Santa Fe.

El partido que se jugará en el estadio El Campín se da con el equipo Embajador como el que oficiará como local. Los dirigidos por Hernán Torres llegan después de dos triunfos consecutivos en Liga ante Junior y Águilas.

Que es la nuestra... ¡Una cita de honor! ⚽️💙🔥



▶️ Estos son nuestros convocados para enfrentar mañana a Santa Fe en una nueva edición del Clásico Capitalino.#HerenciaEmbajadora ✨ pic.twitter.com/aeAZ98tXxY — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 5, 2025

Por el lado del equipo Cardenal, las cosas son diferentes, los dirigidos por Jorge Bava llegan al clásico con dos derrotas al hilo. Una ante Fortaleza y la otra ante el Once Caldas en la novena jornada.

Esté será el clásico número 338 sumando todas las competencias y el 318 solo en Liga. El saldo de los enfrentamientos es de 126 triunfos para Millonarios, 85 triunfos para Santa Fe y 106 empates.

Se viene el Clásico Capitalino 🏆⭐️🦁🇮🇩 pic.twitter.com/P0Q9ylJSqO — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 4, 2025

Posibles nóminas

Millonarios: Diego Novoa, Samuel Martín, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Danovis Banguero, Siven Vega, Nicolás Arévalo, Beckham Castro, Sebastián Viveros, Alex Castro y Santiago Giordana.

DT: Hernán Torres

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo, Elvis Perlaza, Víctor Moreno, Iván Scarpeta, Christian Mafla, Daniel Torres, Yilmar Velázquez, Ewil Murillo, Hárold Mosquera, Ómar Fernández y Hugo Rodallega.

DT: Jorge Bava

Fecha, horario y dónde ver

El partido entre Millonarios y Santa Fe será este sábado 6 de septiembre en el estadio El Campín a las 8:30 de la noche con dirección arbitral de José Ortiz.

Si usted quiere seguir el partido lo puede hacer por Caracol Radio en el servicio del Fenómeno del Fútbol que llevará toda la fecha de clásicos. Además, podrá seguir el minuto a minuto con todos los detalles del partido en caracol.com.co.