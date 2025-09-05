Clásico Vallecaucano: América de Cali VS. Deportivo Cali en el Pascual

El Clásico Vallecaucano se vivirá este domingo 7 de septiembre en el Estadio Pascual Guerrero a las 4:10 p.m. donde ambos equipos llegan en un contexto muy distinto.

El equipo escarlata se encuentra en el fondo de la tabla de la Liga BetPlay, sin victorias y con apenas 5 puntos en 7 jornadas, mientras que el cuadro azucarero, con 10 puntos en 9 partidos, ve una chance clara de ingresar al selecto grupo de los ocho clasificados.

América atraviesa una situación crítica: no solo está último en la clasificación y sin títulos recientes en el torneo,motivopor el cual, esta en discordia con su hinchada, también afronta el clásico sin técnico tras la salida de Gabriel Raimondi. Deportivo Cali, aunque irregular, se acerca a zona de clasificación como visitante.

Históricamente, los enfrentamientos favorecen al Deportivo Cali, con 110 victorias frente a 99 del América, y 96 empates en torneos oficiales. En los últimos cinco clásicos disputados desde 2022, América ha salido victorioso cuatro veces, mientras que Cali solo ganó uno.

¿Novedades?

Para esta decima fecha, En Deportivo Cali, Fabián Castillo está expulsado para este clásico, pero retorna Yani Quintero, una alternativa en el medio. El técnico evalúa variantes tácticas, incluyendo trasladar a Johan Martínez como extremo y posicionar a Mimbacas como centro delantero.

Por su parte, América de Cali presenta novedades en su plantilla: Joel Romero, José Cabadía y Kennedy Gonzálezestán con la Selección Colombia Sub-20, mientras que Daniel Bocanegra regresa a disposición del cuerpo técnico. La duda recae en Adrián Ramos, quien se recupera de una molestia en la rodilla; el técnico evaluará si llega en condiciones para ser parte del clásico.

El partido se disputará únicamente con hinchas de América de Cali, pues la Comisión Local de Fútbol y Seguridad en Estadios no autorizó el ingreso de la afición contraria.

Recordemos que esto se da por el historial de disturbios que se han presentado en años anteriores, además en respuesta a la solicitud de la hinchada de poder ingresar al estadio, ya que los seguidores ‘escarlatas’ comunicaron en redes sociales que no ingresaran al Pascual Guerrero hasta nueva orden como protesta a los manejos administrativos del club.