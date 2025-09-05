¿Advertencia? Gustavo Petro le respondió a Federico Gutiérrez sobre permiso para salir del país
El mandatario le recordó al alcalde que todo funcionario público debe contar con un permiso del presidente para salir del país.
No paran los desencuentros entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez, y el viaje a Washington no fue la excepción.
Y es que para nada le gustó al presidente el viaje que realizarán al país norteamericano, los alcaldes de Cali, Barranquilla, Cartagena, Bogotá y Medellín, para evitar una posible desertificación de Estados Unidos a Colombia en la politica antidrogas.
Por lo cual, aseguró que no representan al país, y que se tiene que respetar a la Constitución, sea cual sea la decisión del gobierno de Donald Trump.
Frente a esto, el alcalde Federico Gutiérrez señaló que no tienen que pedirle permiso al presidente para salir del país, y que realizarán el viaje para evitar un desastre.
Gustavo Petro le salió adelante, le recordó que todo funcionario público le debe solicitar permiso para salir del país, y le advertí que emprenderá las acciones correspondientes.
¿Qué respondió el alcalde de Medellín?
No faltó la respuesta de Federico Gutiérrez a la presunta advertencia de Petro, y reiteró en que ya está acostumbrado de sus amenazas y que viajarán a “mitigar el desastre que ha generado“.
“Yo como Alcalde de Medellín siempre he estado acostumbrado a que me amenacen los peores criminales, a lo que no estaba acostumbrado es a que me amenazara un Presidente. Ya me estoy acostumbrando.“, aseveró.