¿Advertencia? Gustavo Petro le respondió a Federico Gutiérrez sobre permiso para salir del país

No paran los desencuentros entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez, y el viaje a Washington no fue la excepción.

Y es que para nada le gustó al presidente el viaje que realizarán al país norteamericano, los alcaldes de Cali, Barranquilla, Cartagena, Bogotá y Medellín, para evitar una posible desertificación de Estados Unidos a Colombia en la politica antidrogas.

Por lo cual, aseguró que no representan al país, y que se tiene que respetar a la Constitución, sea cual sea la decisión del gobierno de Donald Trump.

Frente a esto, el alcalde Federico Gutiérrez señaló que no tienen que pedirle permiso al presidente para salir del país, y que realizarán el viaje para evitar un desastre.

Gustavo Petro le salió adelante, le recordó que todo funcionario público le debe solicitar permiso para salir del país, y le advertí que emprenderá las acciones correspondientes.

¿Qué respondió el alcalde de Medellín?

No faltó la respuesta de Federico Gutiérrez a la presunta advertencia de Petro, y reiteró en que ya está acostumbrado de sus amenazas y que viajarán a “mitigar el desastre que ha generado“.

“Yo como Alcalde de Medellín siempre he estado acostumbrado a que me amenacen los peores criminales, a lo que no estaba acostumbrado es a que me amenazara un Presidente. Ya me estoy acostumbrando.“, aseveró.