Petro pidió investigar jardín infantil de Valeria Afanador, menor que fue hallada sin vida en Cajicá
Durante la alocución presidencial, el mandatario aseguró que “la niña murió fue ahí, al parecer, y eso significa codicia”.
Noticia en desarrollo...
