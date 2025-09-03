Política

Petro pidió investigar jardín infantil de Valeria Afanador, menor que fue hallada sin vida en Cajicá

Durante la alocución presidencial, el mandatario aseguró que “la niña murió fue ahí, al parecer, y eso significa codicia”.

Caso de Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en zona rural de Cajicá

Caso de Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en zona rural de Cajicá

