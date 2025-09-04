El goleador de la Eliminatoria Sudamericana es colombiano: Supera a Lionel Messi

La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla en donde se jugará su paso al Mundial 2026. Allí, en la nómina del equipo nacional, estará el máximo goleador de la Eliminatorias Sudamericanas.

Se llama Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich y uno de los referentes de los dirigidos por Néstor Lorenzo. El atacante lleva más goles que el mismo Lionel Messi en el camino hacia la Copa del Mundo.

El guajiro ha anotado siete goles en 16 partidos. El astro argentino tiene 6, los mismos del boliviano Miguel Terceros. El uruguayo Darwin Núñez, el brasileño Raphinha, el ecuatoriano Enner Valencia y el venezolano Salomón Rondón, empatan con cinco anotaciones.

¿A quién le marcó Luis Díaz los siete goles?

En noviembre de 2023, cuando apenas comenzaba la aventura mundialista, Luis Díaz le marcó a Brasil. Y no solo uno, hizo doblete en el partido que se jugó en el Metropolitano. Fue el homenaje a su padre que apenas había sido rescatado del secuestro que sufrió ese año.

En septiembre, en la siguiente doble jornada de ese mismo año, le marcó a Perú. Un año después, el 15 de octubre del 2024, en el 4 a 0 ante la Selección de Chile en condición de local, tambien marcó. Hizo el segundo gol del equipo nacional.

Este año, en la derrota ante Brasil en el Mané Garrincha, Lucho marcó el gol del descuento al minuto 41. En el triste empate ante Paraguay en Barranquilla, marcó al minuto 1 de juego.

Y el séptimo lo hizo ante la Selección de Argentina del pasado 10 de junio. Fue un golazo que se inventó todo el jugador y que definió con precisión y potencia.

En total en Eliminatorias, Díaz tiene 10 goles y es superado por Falcao García y James Rodríguez, cada uno con 13 anotaciones.