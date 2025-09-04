¿Cuántos goles tiene Dayro Moreno? Así está la tabla de máximos goleadores

El llamado de Dayro Moreno a la Selección Colombia ha unido de nuevo a la los hinchas colombianos, generando así bastante expectativa en el aficionado. Tras nueve años sin hacer parte de los jugadores que representan el país, el delantero tolimense vuelve a ponerse la camiseta de Colombia en un muy buen momento de su carrera a sus 39 años.

Este llamado obedece a que Dayro es el actual goleador de la Copa Sudamericana con Once Caldas con 8 tantos. Ante la gran expectativa de como será su participación en los partidos de la doble fecha FIFA en la las Eliminatorias Sudamericanas, en la que Colombia podría definir su paso al Mundial del 2026, Néstor Lorenzo explicó que el jugador tendrá participación según se requiera en los momentos de juego.

Este jueves 4 de septiembre Colombia tiene la oportunidad de cumplir el sueño de clasificarse al Mundial 2026, si le gana a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en el que nunca ha ganado el equipo rival. De momento la Selección cafetera está en la casilla 6 de la tabla posiciones en las eliminatorias sudamericanas con 22 puntos y depende de sí mismo para lograr el objetivo.

En este compromiso en el que goleador tolimense podría tener participación en el juego. Con la Selección Colombia tiene tres anotaciones y si llegase a marcar gol, ampliaría su récord en la tabla de goleadores colombianos, que lidera con 370 tantos en toda su carrera, otro gran hito en la trayectoria de Dayro.

Así va la tabla de máximos goleadores de Colombia