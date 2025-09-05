¡Nueva disminución! Precio de la carga de café HOY 5 de septiembre, según FNC

Al nororiente del departamento del Valle, se encuentra la capital cafetera de Colombia, en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca. Este lugar resalta por la gran cantidad de fincas cafeteras, cultivos y trapiches que lo componen. Además, hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011.

Este lugar tiene la característica de que se puede observar el departamento del Valle a un lado, y el Quindío al otro, los principales cultivadores de café en Colombia, mientras que en Sevilla, se dedican alrededor de 1.500 hectáreas a la siembra de este grano.

A pesar de esto, el café más premiado de Colombia no es sembrado en Sevilla, de hecho, no es sembrado ni en el Quindío ni el Valle del Cauca. Es proveniente de un municipio ubicado al sur del Huila llamado Acevedo. Un lugar reconocido como la Capital Cafetera Especial de Colombia.

El grano que es sembrado en este lugar, cuenta con Denominación de Origen desde 2013, un sello que lo convierte en un producto distinguido a nivel mundial, debido a la garantía de su alta calidad.

Dentro de las características que resaltan en este producto, se encuentra las notas de chocolate y frutos rojos, que además del aroma intenso, constituyen uno de los cafés más balanceados en la tasa, según la Federación Nacional de Cafeteros.

¿Cuál es el precio del café hoy?

Según el informe publicado por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio de la carga total de 125 Kg de pergamino seco FR 94 para el día de hoy, 5 de septiembre, se estableció en 2,977,000 COP. Mientras que la pasilla contenida en el pergamino, continúa en 10,000 pesos colombianos por kilogramo.

Este valor de la carga de café, es resultado de una disminución de 27 pesos frente al valor de la carga para el día de ayer, 4 de septiembre, cuando el precio de la carga se sostenía sobre la barrera de los 3,000,000 COP.

Precio del café en diferentes ciudades del país

ARMENIA | Carga 2,977,500 | Kilo 23,820 | Arroba 297,750

BOGOTÁ | Carga 2,976,250 | Kilo 23,810 | Arroba 297,625

BUCARAMANGA | Carga 2,975,875 | Kilo 23,807 | Arroba 297,588

BUGA | Carga 2,978,250 | Kilo 23,826 | Arroba 297,825

CHINCHINÁ | Carga 2,977,375 | Kilo 23,819 | Arroba 297,738

CÚCUTA | Carga 2,975,375 | Kilo 23,803 | Arroba 297,538

IBAGUÉ | Carga 2,976,625 | Kilo 23,813 | Arroba 297,663

MANIZALES | Carga 2,977,375 | Kilo 23,819 | Arroba 297,738

MEDELLÍN | Carga 2,976,625 | Kilo 23,813 | Arroba 297,663

NEIVA | Carga 2,975,750 | Kilo 23,806 | Arroba 297,575

PAMPLONA | Carga 2,975,500 | Kilo 23,804 | Arroba 297,550

PASTO | Carga 2,975,500 | Kilo 23,804 | Arroba 297,550

PEREIRA | Carga 2,977,375 | Kilo 23,819 | Arroba 297,738

POPAYÁN | Carga 2,977,625 | Kilo 23,821 | Arroba 297,763

SANTA MARTA | Carga 2,979,125 | Kilo 23,833 | Arroba 297,913

VALLEDUPAR | Carga 2,976,750 | Kilo 23,814 | Arroba 297,675

