Desde el 12 de septiembre se realizará la sexta versión del Ibagué Café Festival

Ibagué

Se realizó la presentación de la sexta versión del Ibagué Café Festival, que se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en la Plaza de Bolívar, y que espera a más de 20 mil visitantes.

“La feria nos la llevamos para la Plaza de Bolívar, un escenario icónico que hoy está vestido de rosa gracias a nuestros ocobos que hacen ver muy bella nuestra ciudad”, aseguró el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Cristian David Ávila.

El evento contará con el apoyo de la Alcaldía de Ibagué, el Comité de Cafeteros del Tolima y la Cámara de Comercio tendrá más de 60 stands de productores, tiendas de café locales y patrocinadores, duplicando la capacidad operativa del año pasado.

Además, este año se tendrá una plataforma estratégica para visibilizar la calidad del Café de Ibagué, incentivar el consumo interno y fortalecer los circuitos cortos de comercialización que conectan directamente a productores con consumidores y compradores nacionales e internacionales.

La búsqueda del mejor café especial

Uno de los momentos más esperados será la subasta de microlotes, en la que los 10 mejores cafés especiales seleccionados en concurso serán disputados por compradores de distintas regiones y países.

También habrá espacio para concursos de filtrados, demostraciones de artelate, y programas como Mujer Rural y Fortalezco mi Tienda, que este año entregará $25 millones en capital semilla para apoyar el crecimiento de cafeterías locales.