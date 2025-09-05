Viviendas están en riesgo en el barrio Popular 2 por erosión tras construcción de un muro

Medellín, Antioquia

La construcción de un muro de contención en el barrio Popular 2, en su parte alta, generó un proceso de erosión en el pavimento que mantiene en riesgo de colapso al menos dos viviendas y amenaza con la pérdida de la vía de acceso al sector.

La emergencia se presenta en la carrera 42D, donde la mitad de la calzada ya está afectada, lo que restringe el tránsito únicamente a motos y vehículos pequeños.

Habitantes de la zona, expresaron su preocupación ya que temen que el terreno ceda y la emergencia sea mucho mayor. Según la comunidad, son varias personas que podrían estar en riesgo, lo que mantiene en alerta permanente a las familias.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) informó que desde que conoció el caso, ha realizado dos visitas técnicas y recomendó la evacuación preventiva de las dos viviendas más afectadas.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura Física también estuvo en el lugar para evaluar medidas que permitan frenar la erosión y proteger tanto a los habitantes como la vía de acceso al barrio.