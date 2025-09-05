Dumek Turbay respondió al presidente Petro sobre reunión de alcaldes en Washington: ¿qué dijo?

Cartagena

Ante la circulación de información sobre la próxima misión de alcaldes de las principales ciudades de Colombia a Washington, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se pronunció para aclarar los verdaderos propósitos de esta iniciativa internacional.

En algunos escenarios se ha señalado que la agenda de dicha misión giraría en torno a una posible “descertificación” de Colombia. Frente a ello, el mandatario local precisó que ese tema no forma parte de los objetivos de la visita y, además, no corresponde a las competencias de los alcaldes.

“Esa invitación fue una de las conclusiones de la reunión realizada el 14 de agosto en el Palacio de la Aduana, junto a varios alcaldes del país, los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego, representantes de los Partidos Republicano y Demócrata, y el embajador John McNamara. En ese encuentro se mencionó la preocupación por una posible descertificación, pero en ningún momento se definió este asunto como parte de una agenda de trabajo”, explicó Turbay.

El alcalde reiteró que la eventual misión en Washington aún se encuentra en fase de planificación y que no existe, hasta el momento, una fecha confirmada para su realización. Asimismo, subrayó que los temas centrales de esta iniciativa responden a prioridades comunes de las ciudades colombianas:

- Fortalecimiento de la cooperación internacional.

- Promoción de inversión extranjera.

- Impulso a la generación de empleo y oportunidades comerciales.

- Acciones conjuntas para mejorar la seguridad en las ciudades.

“Lo que está confirmado es que, de concretarse la visita, los temas a tratar serán los mismos que se discutieron en Cartagena y que fueron conocidos públicamente. No vamos a Washington a hablar mal del país, sino a trabajar por Cartagena y por Colombia”, añadió.

El mandatario destacó, además, la importancia de fortalecer la relación con Estados Unidos, país del cual proviene el 38 % de los turistas que llegan a Cartagena, lo que impacta de manera significativa en la economía local.

“Nuestro interés es seguir consolidando esa dinámica y aprovechar los espacios internacionales para exponer la visión de los alcaldes sobre el desarrollo de nuestras ciudades. No se trata de pedir permisos, sino de cumplir con la responsabilidad de representar a Cartagena en escenarios que pueden traer beneficios en inversión, cooperación y oportunidades”, concluyó el alcalde Turbay.