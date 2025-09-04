ELN se atribuye atentado en Amalfi que dejó 13 policías muertos

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó el atentado ocurrido la semana pasada en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, Antioquia, en el que murieron trece policías y resultaron heridos otros cuatro, tras la activación de explosivos en el área donde aterrizaban helicópteros de la institución.

A través de un comunicado, el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro afirmó que la acción correspondía a su “parte de victorias” y que fue dirigida contra “unidades policiales y paramilitares”.

En el mismo texto, aseguraron haber derribado un helicóptero y causado más de 50 bajas entre policías, militares y paramilitares.

No obstante, cifras oficiales difieren de lo expresado por el grupo armado. El balance confirmado por el Gobierno es de 13 policías muertos y cuatro heridos, sin registro de personal militar ni de otras víctimas como lo señala la guerrilla.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el gobierno nacional a habían atribuido inicialmente la autoría del ataque a las disidencias del Frente 36 de las FARC, bajo el mando de alias Calarcá, y quienes se encuentran en un proceso de paz.

Tras la adjudicación del ELN, las autoridades evalúan los informes de inteligencia para establecer responsabilidades y ajustar las estrategias de seguridad en la región.