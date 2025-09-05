Eventos y cierres viales en Bucaramanga este fin de semana: ¿dónde y a qué hora?

Bucaramanga

Este fin de semana la ciudad vivirá una amplia agenda cultural y artística por el inicio de las ferias y fiestas de Bucaramanga.

Hay eventos como el Festival Nacional del Tiple, ferias de emprendimiento eventos deportivos y conciertos gratuitos, lo que ha llevado a la implementación de múltiples cierres viales en distintos puntos de Bucaramanga.

Viernes 5 de septiembre

Feria de Negocios Verdes en el parque Bolívar: Desde las 8:00 p.m. de este viernes hasta las 8:00 p.m. del sábado 6 de septiembre hay cierres totales:

Carrera 23 : entre la avenida La Rosita y calle 37.

: entre la avenida La Rosita y calle 37. Calle 39: entre carreras 22 y 24.

entre carreras 22 y 24. Calle 40: entre carreras 23 y 24.

La feria de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Mesa de Bucaramanga (Cdmb) inicia el 6 de septiembre de 8:00 de la mañana a 8:00 p.m., con entrada gratuita.

Conciertos en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán: Por el Festival de la Familia desde las 12:00 del mediodía de este viernes y hasta las 3:00 a.m. del sábado 6 de septiembre hay cierres viales en esta zona céntrica de la ciudad.

Calle 36 con carrera 12

con carrera 12 Calle 34 con carrera 11

con carrera 11 Carrera 9 con calle 37

con calle 37 Carrera 10 con calle 42

con calle 42 Calle 37 con carrera 12

En el parque de Los Sueños hay operativos para regular el tráfico en esta zona de Real de Minas, desde este viernes hasta el domingo 7 de septiembre se realiza el Burger Fan Fest, desde el mediodía hasta las 12 de la madrugada.

Sábado 6 de septiembre

Por el Súper Concierto de nuevo hay cierres viales en la plaza cívica desde las 12:00 p.m. y hasta las 3:00 a.m. del domingo 7 de septiembre. Se mantiene el mismo circuito.

Calle 36 con carrera 12

con carrera 12 Calle 34 con carrera 11

con carrera 11 Carrera 9 con calle 37

con calle 37 Carrera 10 con calle 42

con calle 42 Calle 37 con carrera 12

En el parque de Los Niños desde las 3:00 p.m. y hasta las 6:00 p.m. se realiza la proclamación de Bucaramanga como Capital Mundial del Tiple. Situación por la que hay controles viales sobre la carrera 27.

Domingo 7 de septiembre

Según la agenda de las ferias hay bloqueos en el puente de La Novena por el desarrollo del desfile folclórico de la segunda versión del Torbellinódromo.

El cierre vial será intermitente desde el viaducto de la Novena en ambos sentidos, y durante el recorrido que va hasta parque del Agua y finalmente en la Plaza Cívica.

Por el primer Festival de Carranga también hay cierres viales en la plaza cívica desde las 12:00 p.m. y hasta las 3:00 a.m. del lunes 8 de septiembre.

Calle 36 con carrera 12

con carrera 12 Calle 34 con carrera 11

con carrera 11 Carrera 9 con calle 37

con calle 37 Carrera 10 con calle 42

con calle 42 Calle 37 con carrera 12

Para el caso de la vía hacia Pamplona (Norte de Santander) hay cierre por el evento deportivo de ruta ciclística Picacho Challenge.

El bloqueo va desde las 4:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. aunque el evento finaliza a las 5:00 p.m. Las vías afectadas son:

Puente de La Novena , entre calles 55 y 45 (sentido sur-norte).

, entre calles 55 y 45 (sentido sur-norte). Carrera Novena , entre calle 45 y la Avenida Quebrada Seca (sentido sur-norte).

, entre calle 45 y la Avenida Quebrada Seca (sentido sur-norte). Av. Quebrada Seca, desde carrera 9 hasta el parque del Agua.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía planear sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y estar atentos a las indicaciones de tránsito. Todos los eventos son de entrada libre.