Feria de Negocios Verdes en Bucaramanga: cierres viales y programación a partir del 6 de septiembre

Bucaramanga

A partir de este sábado 6 de septiembre en el Parque Bolívar, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, realizará la 4ta Feria Regional de Negocios Verdes, un evento que reunirá a 90 empresarios y emprendedores de proyectos amigables con el medio ambiente.

La jornada, que irá de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, durante dos días (sábado 6 y domingo 7 de septiembre), tendrá actividades deportivas, culturales y gastronómicas.

“Actividades para todas las edades, niños, gente mayor, hombres, mujeres, para que disfrutemos de un tema de feria en familia, en la que empresarios, emprendedores que se comprometen en el cuidado de los recursos naturales van a llevar unos productos. Desde las 8 de la mañana vamos a encontrar actividades deportivas. También que disfrutemos el recorrido a través de los diferentes stands, productos de alta calidad que son de compromiso con la protección del cuidado de los recursos naturales”, comentó Juan Carlos Reyes, director general de la CDMB.

Agregó Reyes, que además de los emprendimientos y negocios también habrá oferta gastronómica, actividades culturales y musicales.

“Va a haber una banda de rock infantil, también de adultos, música tropical, pero los principales, los personajes, las personas que nosotros debemos apoyar son los negocios verdes, estas personas hombres y mujeres que hacen sus actividades comerciales pensando en los recursos naturales”, precisó.

Más de la programación de la Feria Verde en Bucaramanga:

Este año, la feria contará con una programación que integra zonas especializadas:

Zona Comercial: donde exhibirán productos y servicios sostenibles con potencial nacional e internacional.

donde exhibirán productos y servicios sostenibles con potencial nacional e internacional. Zona Kids: un espacio pedagógico y recreativo para sembrar conciencia ambiental en los más pequeños.

un espacio pedagógico y recreativo para sembrar conciencia ambiental en los más pequeños. Zona de Bioexperiencias: talleres en vivo y dinámicas que conectan a los asistentes con prácticas responsables y sostenibles.

talleres en vivo y dinámicas que conectan a los asistentes con prácticas responsables y sostenibles. Zona de Turismo: que invita a recorrer y reconocer la riqueza natural y cultural de la región.

Estos son los cierres viales por la Feria Regional de Negocios Verdes en Bucaramanga

Juan Carlos Reyes, director de la CDMB, confirmó que por el desarrollo de la feria se aplicarán cierres viales desde la noche de hoy viernes 6 de septiembre y hasta las 3:00 de la mañana del domingo 7 de septiembre.

Cierres: carrera 23 sentido sur-norte, entre la plaza La Rosita y la calle 37 y carrera 24 sentido norte-sur, desde la calle 37 hasta la plaza La Rosita.

carrera 23 sentido sur-norte, entre la plaza La Rosita y la calle 37 y carrera 24 sentido norte-sur, desde la calle 37 hasta la plaza La Rosita. Cierre en la calle 37 y calle 39 entre la carrera 22 y carrera 24.

El evento hace parte de la agenda oficial de la Feria Bonita de Bucaramanga 2025.

Ampliar