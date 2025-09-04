Bucaramanga está de feria: Programación y eventos destacados para este fin de semana

Bucaramanga

Bucaramanga ya está en modo feria. Con más de 50 eventos programados a lo largo de septiembre, la Feria Bonita 2025 se consolida como la celebración cultural y artística más importante de la capital santandereana.

La directora de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Laura Patiño, confirmó que en los primeros días ya se han realizado 20 eventos con gran éxito y masiva asistencia del público. “La ciudad está en modo feria, lista para recibir a visitantes nacionales e internacionales. La feria no solo fortalece la identidad cultural, sino que también dinamiza la economía en hoteles, restaurantes, transporte y comercio local”, señaló.

Conciertos del 5 al 7 de septiembre:

5 de septiembre: Festival de la Familia, en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán con artistas internacionales de música cristiana como Redimi2, Barak, Funky y Montesanto . Entrada gratuita desde las 4:00 p.m.

en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán con artistas internacionales de música cristiana como . Entrada gratuita desde las 4:00 p.m. 6 de septiembre : Súper Concierto con Yeison Jiménez, Sergio Vargas , Peter Manjarrés, Grupo Niche, Pipe Bueno y Miguel Bueno. Ingreso gratuito desde las 4:00 p.m, en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

: con Yeison Jiménez, Sergio Vargas y Miguel Bueno. Ingreso gratuito desde las 4:00 p.m, en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. 7 de septiembre: Festival del Tiple, Torbellinódromo y Festival de Carranga con el artista Heredero, en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

Otros eventos de la Feria destacados:

Del 3 al 7 de septiembre : Liga de Bádminton Junior Internacional, en el Coliseo Bicentenario de 7:00 a.m a 7:00 p.m.

: Liga de Bádminton Junior Internacional, en el Coliseo Bicentenario de 7:00 a.m a 7:00 p.m. Del 4 al 7 de septiembre : Mercado Artesanal Ancestral en el Parque Las Cigarras.

: Mercado Artesanal Ancestral en el Parque Las Cigarras. 5 de septiembre: Recital de Piano y Flauta , Respiros de Esperanza, en el Teatro Santander a las 7:30 p.m.

Recital de Piano y Flauta en el Teatro Santander a las 7:30 p.m. 6 de septiembre : Festival de la Cumbia Inédita en el Museo de Arte Moderno y el Festival de la Cigarra de Oro en la Concha Acústica.

: en el Museo de Arte Moderno y el en la Concha Acústica. 13 de septiembre : Desfile de Los Picos de Oro por la carrera 27 y concierto de Silvestre Dangond en el Estadio Américo Montanini.

: por la carrera 27 y concierto de en el Estadio Américo Montanini. 12 de septiembre: Se vivirá el BucaraRock con agrupaciones como Dr. Kráúla, Xmosis, 1280 Almas y Katamarán en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

Se vivirá el BucaraRock con agrupaciones como Dr. Kráúla, Xmosis, 1280 Almas y Katamarán en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Del 12 al 21 de septiembre : Feria Ganadera en Cenfer.

: Feria Ganadera en Cenfer. 17 de septiembre : Concierto de Andrés Cepeda en el Teatro Santander.

: Concierto de en el Teatro Santander. 19 al 21 de septiembre : Festival de Tatuajes en Neomundo.

: en Neomundo. 21 de septiembre: Festival de Colonias en el Estadio Américo Montanini.

Aquí puede ver la programación completa de la feria de Bucaramanga: https://imct.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/POST-PGROMACION.pdf

Recomendaciones para el público:

Según la Alcaldía de Bucaramanga las entradas a la mayoría de los eventos son gratuitas, pero en varios casos requieren boleta que puede reclamarse en los puntos autorizados por la administración. En el caso del Concierto de la Familia, los menores de 12 años deben ingresar acompañados por sus padres.

Con esta agenda, Bucaramanga espera recibir miles de asistentes y seguir consolidándose como un epicentro cultural en el oriente colombiano.