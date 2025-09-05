Peregrinación por rogativas al señor de Los Milagros de Buga

Cada siete años la ciudad de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, es epicentro internacional del fervor religioso por la realización de las rogativas al señor de Los Milagros, donde son esperado más de 200 mil feligreses de Colombia y América Latina.

Con mucha fe y la esperanza peregrinos llegarán a la Basílica de Buga, conocido como un santuario de paz y donde con esperados para estas rogativas más de 200 mil visitantes.

La alcaldesa del municipio de Buga, Valle, Karol Martínez, aseguró que estan confirmadas peregrinaciones provenientes de Panamá, Puerto Rico, México, Aruba, Venezuela, Ecuador y otros países de América Latina.

Para estas rogativas están previstas estrategias de atención en salud pública, gestión del riesgo, movilidad y actividades turísticas y culturales, con el fin de garantizar el desarrollo seguro y ordenado de esta gran celebración.

Exaltó la funcionaria que Buga es integrante de la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso, donde estas rogativas coinciden con el Año del Jubileo, una de las celebraciones más significativas de la Iglesia Católica en el mundo. La Basílica de Buga esta administrada por la comunidad de Misioneros Redentoristas que preparan una manifestación de fe por las calles de con la imagen original del Señor de los Milagros que permanece custodiada en un camarín.

El padre Alcides de Jesús Orozco, rector de la Basílica del señor de Los Milagros, exaltó que cada siete años se cumple esta antiquísima tradición, y en 2025 se orará al Señor por la paz y la reconciliación para nuestro país.

“El objetivo es alcanzar una gracia especial”, precisó el sacerdote redentorista.

La programación que se extenderá hasta el 14 de septiembre incluye el Rosario de la Aurora a las 5:15 a.m., eucaristías campales a las 6:00 a.m., viacrucis a las 5:45 p.m. y actos culturales en la Plazoleta de Lourdes a las 7:30 p.m., con obras de teatro, conciertos y muestras de danzas folclóricas.

El 14 de septiembre se llevará a cabo la solemne procesión con la imagen original del Señor de los Milagros por las calles de Guadalajara de Buga.