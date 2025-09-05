Explosión en zona rural de Jamundí deja dos heridos, entre ellos una menor de edad

Dos personas, un hombre de 34 años y una menor de 14, resultaron heridas por esquirlas tras la presunta detonación de un artefacto explosivo en la vereda La Pradera, zona rural de Jamundí, sur del Valle. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde reciben atención médica.

Según información preliminar, el hombre sufrió lesiones en la rodilla y pierna izquierda, mientras que la menor presenta heridas en su pierna derecha. Afortunadamente, ambos se encuentran fuera de peligro.

Los hechos, según la versión inicial, habrían ocurrido mientras las víctimas se encontraban en su vivienda viendo el partido de la Selección Colombia. De acuerdo con versiones preliminares, el explosivo presuntamente fue lanzado por integrantes de grupos armados ilegales con la intención de atacar a unidades del Ejército Nacional. Sin embargo, el artefacto impactó una vivienda.

Las autoridades desplegaron un operativo en la zona para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El Ejército reportó un enfrentamiento armado con miembros de la estructura Jaime Martínez, disidencia de las FARC, en el sector de Ampudia, también en zona rural del municipio.