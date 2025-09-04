Con refuerzos militares, inversiones millonarias y tecnología de punta, se blindará Cali

Al término del consejo de seguridad realizado en la base aérea Marco Fidel Suárez, el alcalde de Cali Alejandro Eder, anunció la creación de un comité de inteligencia semanal

“Aplaudimos la conformación de un comité semanal de inteligencia, porque es fundamental que las fuerzas armadas cuenten con las herramientas necesarias para entregar esas alertas. Esa es la manera de proteger a Cali”, afirmó el mandatario, quien además insistió en la necesidad de aumentar el pie de fuerza en la ciudad y sus alrededores.

Tecnología de última generación para vigilancia

El gobernate explicó que en las próximas semanas presentará al Concejo de Cali dos proyectos clave para reforzar la seguridad. El primero contempla una inversión de $12.500 millones destinada a actualizar el software del sistema de más de 2.000 cámaras ya operativas, con el fin de contar con tecnología de última generación capaz de enfrentar delitos como robos, homicidios y terrorismo.

El segundo proyecto consiste en la incorporación de un sistema de protección contra drones que amenacen infraestructura crítica, con una inversión cercana a los $20.000 millones.

“En Cali queremos estar un paso adelante y, junto con la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa, avanzaremos en este frente”, agregó el Alcalde Eder.

Refuerzos militares en camino

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comunicó que en noviembre llegarán dos pelotones de fuerzas especiales para fortalecer la presencia del Estado en el suroccidente del país. A este esfuerzo se sumarán cuatro pelotones del Ejército, 10 vehículos blindados para garantizar corredores seguros entre Cali y municipios vecinos, así como la creación de una norma que permita a los alcaldes restringir el uso de drones, de manera similar a la “ley seca”.

El funcionario también destacó que se adelantarán mesas técnicas para cortar el suministro de combustible a grupos ilegales y promover programas de sustitución de cultivos ilícitos en Jamundí, con el objetivo de atacar de raíz las economías criminales que inciden en la seguridad regional.

Un blindaje integral para Cali y la región

Con estas medidas, la administración caleña y el Gobierno Nacional buscan enviar un mensaje de confianza a la ciudadanía: Cali no está sola frente a la criminalidad.

El despliegue de inteligencia, tecnología avanzada y refuerzos militares marca un nuevo rumbo en la estrategia de seguridad, donde la anticipación, la prevención y la acción conjunta serán claves para recuperar la tranquilidad en la capital del Valle y el suroccidente colombiano.