Dos menores fueron aprehendidos por homicidio en Antioquia: ya se impuso medida de internamiento

Antioquia

En menos de una semana, las autoridades aprehendieron a dos menores de edad señalados de participar en dos casos de homicidios en Medellín y Segovia.

El primer caso se registró el pasado 1 de septiembre en el barrio Bello Oriente de la capital antioqueña. Allí, un adolescente de 16 años habría atacado con un machete a Fernando Velásquez Teherán, de 25 años, en plena vía pública.

Según las investigaciones, el joven asistió a una fiesta de 15 años en la zona y sostuvo una riña con la víctima. Minutos después, ambos salieron a la calle, donde se produjo la agresión que le costó la vida a Velásquez. El menor fue aprehendido y un juez le impuso medida de internamiento por el delito de homicidio.

El segundo hecho ocurrió la noche del 3 de septiembre en el municipio de Segovia, nordeste del departamento. En una vivienda del barrio 7 de agosto, una adolescente de 14 años fue detenida en flagrancia tras, presuntamente, herir con un cuchillo a su pareja sentimental, Juan Daniel López Álvarez, de 19 años, en medio de una discusión. La víctima fue trasladada al hospital local por familiares y vecinos, pero falleció minutos después debido a la gravedad de la herida en el abdomen.

La menor quedó bajo disposición de la Fiscalía y de la Policía de Infancia y Adolescencia, y actualmente enfrenta audiencia de imputación de cargos.

Frente a estos casos, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para resolver los conflictos de manera pacífica y acudir a los mecanismos institucionales de seguridad y conciliación, con el fin de prevenir hechos violentos que afectan a las familias y a las comunidades.