La UPB desarrolla sistema de rehabilitación inspirado en la terapia acuática y la realidad virtual

Medellín, Antioquia

Ingenieros de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) crearon Hynmers, un sistema innovador que combina mecánica, electrónica y realidad virtual para facilitar la rehabilitación de miembros inferiores. El proyecto se inspira en los beneficios de la terapia acuática, pero sin las limitaciones que esta presenta.

El sistema busca hacer más ameno y entretenido el proceso de recuperación en pacientes con afecciones crónicas como artrosis o fibromialgia, así como en quienes atraviesan terapias posteriores a lesiones o cirugías.

Hynmers está compuesto por tres elementos principales

- Mecánico: utiliza contrapesos y poleas que compensan el peso de la cadera inferior, permitiendo mover las piernas sin resistencia de la gravedad y generando una sensación similar a la de caminar en el agua.

- Electrónico: controla los ángulos de flexión de la rodilla mediante potenciómetros y un microcontrolador que interactúa con el sistema mecánico.

- Realidad virtual: convierte los ejercicios en una experiencia lúdica a través de un videojuego que organiza series, repeticiones y movimientos específicos diseñados por un fisioterapeuta.

“Cuando estás en Hynmers, lo que realmente estás haciendo son las actividades que un fisioterapeuta previamente te ha asociado con el videojuego: el número de series, de repeticiones y los movimientos específicos que el fisioterapeuta ha creado en tu sesión, porque sabe que son los ejercicios que tú necesitas hacer”, explicó Vera Zasulich, profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la UPB.

Uno de los aportes más importantes del sistema es ofrecer los beneficios de la hidroterapia a pacientes que no pueden acceder a este tratamiento. “Es una solución para personas que tengan dificultades respiratorias, complicaciones con el sistema respiratorio; personas que tengan fobia al agua o que tengan lesiones en la piel”, agregó Zasulich.

Con este desarrollo, la UPB reafirma su apuesta por la innovación tecnológica aplicada al bienestar y la salud, abriendo nuevas posibilidades para la rehabilitación física en contextos clínicos y hospitalarios.