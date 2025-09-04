Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas atenderá a familias de La Virginia, Risaralda

Pereira

El día de hoy desde las 9:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde en el parque principal de La Virginia La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas estará recibiendo a familiares de desaparecidos antes del 1º de diciembre de 2016.

Diana Ortiz, coordinadora regional de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Eje Cafetero manifestó que esta unidad móvil tiene como fin darle tranquilidad a familias de desaparecidos en medio del conflicto armado.

“En la ruta buscadora tendremos personal disponible para atender inquietudes sobre cómo presentar las solicitudes de búsqueda, estaremos tomando muestras genéticas para acotejo y análisis con los cuerpos que ya hemos recuperado, así que les esperamos allí para que nos acompañen y difundan la información. Recuerden, en la plaza principal de la Virginia Risaralda a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde”, agregó Ortiz.

En Colombia son más de 126 mil desaparecidos por el conflicto armado y por eso la Ruta Buscadora llegará a otros territorios, por ejemplo entre el 6 y el 12 estarán en diferentes municipios de Caldas, y ese 12 de septiembre Unidad de Búsqueda estará en el parque principal de Santa Rosa de Cabal.

