Trasladan a alias “La Negra” a cárcel de máxima seguridad ante riesgo de fuga y liderazgo criminal

A una cárcel de máxima seguridad, fuera de Pereira, fue enviada Yurleyda Patricia Hurtado Mosquera, alias La Negra, señalada de ser la presunta cabecilla del brazo armado de la organización criminal Cordillera en la comuna Villasantana.

El traslado se da como parte de la estrategia de la Policía Metropolitana de Pereira, ya que, según las autoridades, la mujer aún ejercía poder en la zona y continuaba instrumentalizando menores de edad para actividades delictivas.

El coronel Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana, explicó que alias ‘La Negra’ permanecía en la estación de Policía de Cuba, donde por su nivel de riesgo fue necesario asignarle seguridad personalizada durante las 24 horas.

“Logramos capturarla, imponerle medida intramural y ha estado aquí en la estación de Policía de Cuba. Nos tocó tenerle custodio fijo de Policía para evitar que esta persona terminara manipulando y afectando a la comunidad”, aseguró el oficial.

Estrategia contra el crimen organizado

De acuerdo con la Policía, la medida hace parte de un plan para evitar que integrantes de estructuras criminales sigan delinquiendo desde los centros de reclusión y, al mismo tiempo, proteger a quienes han colaborado con información clave para estas capturas.

En lo corrido del año ya se han trasladado 316 personas a cárceles de alta seguridad en distintas regiones del país, entre ellas, reconocidos cabecillas de Cordillera y de la banda Los Rebeldes como alias ‘Doble Cero’, ‘El Zarco’ y varios extraditables.

La estrategia continuará en los próximos meses. La Policía ya anunció que prepara el traslado de alias ‘Wilmar’, señalado como cabecilla operativo al servicio de alias ‘Martín’, presunto responsable de coordinar negocios criminales en la región.