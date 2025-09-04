¿Quién era la víctima del asesinato por hurto en Piedecuesta? Esto es lo que se conoce

Bucaramanga

La víctima del más reciente asesinato en medio de un atraco en el área metropolitana de Bucaramanga, era un trabajador de la plaza de mercado de Piedecuesta, identificado como Samuel Quintero Jaimes de 44 años.

Samuel Quintero, murió luego de ser apuñalado en medio de un intento de hurto. El sangriento hecho se registró en la calle 11 con carrera 9 del barrio Centro, a pocas cuadras del parque principal del municipio de Piedecuesta.

Este hombre, según conocidos en su lugar de residencia, salió en la madrugada hacia su trabajo en la plaza como era habitual, pero en el camino tres sujetos le salieron al paso para atracarlo. Él trató de oponer resistencia, razón por la fue asesinado, los vecinos solo se enteraron cuando despertaron y se encontraron con la sangrienta escena.

“No supe nada porque estaba durmiendo, cuando nos levantamos ya estaba muerto, él estaba por allá en Aratoca, hace dos meses había llegado”, relató uno de sus vecinos.

Según sus conocidos, Samuel era una persona calmada y que no tenía conflictos con nadie.

“Un muchacho bueno, no puedo decir nada malo de él. Era amigo de nosotros, pero nosotros no supimos que tuviera contrarios o algunas cosas, nada, no era ‘pelionero’, ni borracho. Aquí pasaba todos los días cuando pasaba y nos saludaba, charlábamos tantico donde vendía”, expresó su vecino y amigo.

La comunidad espera que las autoridades den con el paradero de los atracadores que le quitaron la vida Samuel Quintero, ‘cotero’ de la plaza de mercado de Piedecuesta.

Hay recompensa por otros hechos en el área metropolitana de Bucaramanga

Este hecho se suma a los dos casos registrados en Bucaramanga, donde un taxista identificado como Gilberto Herreño de 60 años y Jorge Celis de 38 años, fueron asesinados también en medio de hurtos.

Por estos asesinatos las autoridades están entregando una recompensa de hasta 10 millones de pesos, para quien brinde información que ayude dar con la captura de los responsables de estos crímenes.

“Con la Fuerza Pública coordinamos todas las acciones para dar con el paradero de los responsables de los últimos hechos que han afectado a la ciudad. Activamos plan de recompensas y los seguimientos con cámaras de seguridad avanzan desde la Policía Nacional. Ningún caso quedará impune”, comentó Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga.