Por robarlo: fue asesinado con arma blanca un trabajador de la plaza de mercado en Piedecuesta

Bucaramanga

En la madrugada de este miércoles un hecho de violencia se registró en el municipio de Piedecuesta, Santander, donde fue asesinado con arma blanca un hombre identificado como Samuel Quintero Jaimes, de aproximadamente 44 años.

El crimen ocurrió hacia las 4:05 de la mañana en la calle 11 barrio Centro, cuando la víctima se desplazaba hacia la plaza de mercado para iniciar su jornada como cotero. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, Quintero fue interceptado por tres sujetos que intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Lea también: Hombre fue asesinado en el barrio La Aurora de Bucaramanga en medio de un atraco

Al oponer resistencia, los agresores lo atacaron con un arma cortopunzante, ocasionándole dos heridas en la región del cuello. La gravedad de las lesiones le provocó la muerte en el lugar de los hechos.

El cuerpo del señor Samuel Quintero, quedó tendido sobre la vía del barrio Centro en Piedecuesta:

Los responsables huyeron en una motocicleta, según relataron testigos del sector. Hasta el momento no se registran capturas.

Tres asesinatos en medio de atracados en el área metropolitana de Bucaramanga, en las últimas horas

Este hecho se suma a los dos casos registrados en Bucaramanga, donde un taxista identificado como Gilberto Herreño Moreno de 60 años y Jorge Celis Orejarena, emprendedor de 38 años, fueron asesinados, también en medio de hurtos.