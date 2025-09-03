“Vivimos en zozobra”: comunidad del barrio la Joya en Bucaramanga por motines en centro de reclusión

Bucaramanga

Un nuevo motín, registrado en la mañana del martes 2 de septiembre, en el centro de reclusión de menores del barrio La Joya, ubicado en la comuna 5 de Bucaramanga, encendió las alarmas de la comunidad y reavivó las exigencias de trasladar estas instalaciones fuera de esta zona urbana.

Larry Sánchez, edil de esta comuna, señaló que en los disturbios que protagonizaron los internos fueron lanzados, desde el interior del centro de reclusión, objetos hacía la calle, que pudieron lastimar a los transeúntes, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes del sector.

“Es un tema muy preocupante, aún más cuando a pocos metros funciona un hogar infantil, donde asisten niños de tan solo cuatro años”, manifestó el edil, quien advirtió que la situación es “una bomba latente” que podría derivar en tragedias.

Los representantes de la comunidad recordaron que desde hace años se viene solicitando a las autoridades municipales, departamentales y nacionales la reubicación de este centro, al considerar que su permanencia en medio de barrios residenciales genera zozobra constante.

“¿Qué pasaría si en medio de un amotinamiento llegan a secuestrar a un niño o a un habitante del sector? No podemos esperar a que la vida de alguien se vea afectada para actuar”, enfatizó Larry Sánchez.

Ante la gravedad de los hechos, anunciaron que citarán mesas de trabajo con la Defensoría del Pueblo y demás entidades competentes, para buscar soluciones urgentes, teniendo presente que ya son tres motines los que se han presentado en el 2025. El objetivo, señalaron, es garantizar la seguridad de los residentes y los derechos de los menores que conviven expuestos en este entorno.