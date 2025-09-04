En Ferrari y con Rolex, así se fotografiaba Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero

Medellín, Antioquia

En un Ferrari y con Rolex en la mano, así se ve en varias fotos el hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, el señor Miguel Andrés Quintero Calle; quien una década atrás recogía dinero con una alcancía de marranito para hacer su campaña política para llegar al Concejo de Medellín, siendo “independiente” a diferentes sectores políticos.

Pese a que el mismo exconcejal y el exalcalde han reiterado públicamente su humilde origen, nacidos y criados en el barrio Tricentenario, en el norte de Medellín y que, incluso, fueron vendedores ambulantes; después del paso de Daniel Quintero por la alcaldía, ahora se conocen estas imágenes de Miguel Quintero Calle con el reloj y el vehículo de lujo, que fueron publicadas por el diario El Colombiano, y que, en el caso del reloj, estaría vinculado a un proceso investigativo del ente acusador.

Foto revelada por el diario El Colombiano y que hace parte de la investigación de la Fiscalía. Ampliar

¿Quién es Miguel Andrés Quintero Calle?

Es el hermano mayor del precandidato presidencial Daniel Quintero Calle, militó en el Partido Verde, acompañando en su momento la aspiración de la dupla Sergio Fajardo Valderrama y Aníbal Gaviria Correa a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

El señor Miguel Quintero se hizo muy conocido cuando, ya siendo concejal, se arrodillo ante el Concejo de Medellín para que no aprobará la fusión entre Tigo y UNE Telecomunicaciones, el mismo recinto donde cuatro años después su hermano, Daniel, llevó un queso para asegurar que había corrupción en Empresas Públicas de Medellín, en medio de la contingencia de Hidroituango, en la primera administración de Federico Gutiérrez.

Durante su paso por el Concejo de Medellín, se cuestionó que Miguel habría contratado a parte de sus empleados, de una firma llamada Intrasoft, en su equipo de apoyo. Intentó reelegirse en el Concejo, pero no obtuvo los votos necesarios.

Paso por la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez.

Luego de su frustrada campaña de reelección, Miguel Andrés Quintero Calle fue designado por el entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, como director de Monitoreo, Evaluación y Banco de Proyectos. Allí, un dato no menor, es que Pérez Gutiérrez fue dueño del predio Aguas Vivas, en la zona alta de la comuna de El Poblado, el cual se intentó comprar por el distrito y llevó a una imputación al exalcalde Daniel Quintero Calle.

Miguel Andrés renunció finalmente en octubre del 2018 a su cargo en la gobernación de Antioquia para no inhabilitar a su hermano, que ya preparaba su candidatura a la Alcaldía de Medellín.

Miguel Quintero y la contratación estatal

Según conoció Caracol Radio, el nombre de Miguel Quintero está en varios documentos y pruebas como la persona que habría direccionado contratos en entidades como Metroparques, la EDU, el Área Metropolitana y el Inder de Medellín, procesos que ya pasaron a imputación en tres casos y tendría juicio oral en el primer semestre del 2026.

“El hermano es el que dirigía esa estructura criminal. El robo que le hicieron a Bogotá, los hermanos Moreno Rojas, se queda chiquito en comparación al robo que le hicieron a Medellín. Esos hermanitos los últimos cuatro años que tuvieron de gobierno. Se robaron a Medellín. Se lo robaron. Y eso lo está demostrando ya todas las investigaciones de Fiscalía y de Procuraduría”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, horas antes de que se conocieran estas imágenes, al referirse a Miguel Andrés Quintero Calle.