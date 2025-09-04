Miguel Quintero Calle y su cercanía con el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez

Medellín

La cercanía entre la familia Quintero Calle y el ex gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quienes figuran en el escándalo del Lote de Aguas Vivas que investigan las autoridades, es de 10 años, por lo menos.

¿Por qué están investigando el caso de Aguas Vivas?

Cabe recordar, que el exgobernador fue propietario del cuestionado lote, posterior a una negociación pasó al Distrito de Medellín y posteriormente, devuelto a Luis Pérez, su familia y empresa, en una transacción presuntamente irregular, toda vez que se valorizó en un 1.700 por ciento a lo que valía antes de la negociación.

Quintero en la gobernación de Pérez

Miguel Andrés Quintero Calle hizo parte de la administración departamental de Luis Pérez, siendo su Director de Monitoreo, Evaluación y Banco de Proyectos, dependencia asignada al Departamento Administrativo de Planeación.

Su cargo, como consta en la documentación oficial, fue ocupado entre el 10 de febrero de 2016 y el 23 de octubre de 2018, cuando faltaba un año para las elecciones de la alcaldía en la que ganó su hermano Daniel Quintero Calle, para no inhabilitarlo.

El presupuesto de esta dependencia era de más de tres mil millones de pesos, pero incluso con poder político, fue nombrado en julio de 2018 como Director Administrativo Encargado en Planeación Departamental.

Representó a la Gobernación en eventos

También representó a la gobernación en eventos públicos y de decisión, como consta en una acta del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, OCAD, en el municipio de Guarne, del 14 de febrero de 2018, donde se registra que actúa en representación de la Gobernación de Antioquia.

¿Qué hacía Miguel Quintero en la Gobernación?

Como parte de sus labores, estaba el seguimiento y monitoreo al Plan de Desarrollo Departamental, apoyo a la ejecución de contratos inter administrativos con la Universidad de Antioquia, Banco de Proyectos, sistemas de información y Catastro, estructuración de proyectos que se presentaban al Departamento de Planeación de Antioquia, asesoría para proyectos que se financiaban con recursos de regalías, proyectos con asignaciones directas, por medio del fondo de compensación regional y las reuniones del equipo de mejoramiento al proceso de Planeación del Desarrollo.

La renuncia de Miguel Quintero se dio justamente un año antes de las elecciones a la Alcaldía, en las que su hermano ganó, para evitar inhabilitarlo.

Miguel Quintero también fue concejal de Medellín

Antes de ocupar el cargo en la administración departamental de Antioquia, Miguel Quintero Calle había sido concejal por el partido Alianza Verde entre 2012 y 2015.