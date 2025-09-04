Presidente del Concejo de Medellín comparó a los hermanos Quintero con los hermanos Rojas en Bogotá

El Presidente del Concejo Distrital de Medellín Sebastián López, arremetió contra el exalcalde Daniel Quintero Calle, su círculo cercano y su hermano Miguel Quintero, luego de conocerse nuevas investigaciones y las revelaciones periodísticas de 6AM de Caracol Radio, que comprometen a varios exfuncionarios de la pasada administración.

López, comparó esta unión criminal de desfalco de la ciudad con los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas en Bogotá, cuando se registró el millonario robo del grupo Nule en las obras de Transmilenio sobre la calle 26, e indicó que poco a poco van cayendo.

“Porque eran los dos hermanos los que estaban comandando la operación de desfalco más grande de la historia de Colombia. Miguel Quintero el hermano de Daniel, que poco se habla pero que todo lo manejaba, ya está saliendo la luz pública porque era el que hacía todas las operaciones detrás de Daniel Quintero corruptas para poder desfalcar a la ciudad de Medellín”, aseguró el presidente del Concejo.

Según el cabildante, todas las denuncias que se conocieron en medios de comunicación van cortándole la pita al Alí Babá de Daniel Quintero, que según López, es el corrupto más grande de la historia de este país.

Miguel se consolidó como una figura poderosa durante los cuatro años de gestión del hoy candidato presidencial, Daniel Quintero.

En dichas investigaciones, y que Caracol Radio pudo encontrar en diversos documentos y material probatorio, es el de Miguel Quintero, un nombre que, como dicen, ha pasado “de agache” para la opinión pública.