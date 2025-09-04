Proceso por participación en política de Daniel Quintero no avanza en la Procuraduría

Medellín, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación aún no estudia de fondo el expediente disciplinario contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por participación indebida en política, a pesar de que ya se cumplió un año desde que se emitió la sanción en primera instancia, según una respuesta de derecho de petición.

El 3 de julio de 2024, Quintero fue suspendido e inhabilitado por seis meses y multado con 104 millones de pesos por favorecer al Pacto Histórico durante la campaña presidencial de 2022 con su ya conocida frase “el cambio en primera”. Diez días después, interpuso recurso de apelación y desde entonces el proceso fue trasladado a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios. Allí permanece sin decisión definitiva.

Documentos obtenidos revelan que el expediente ha sido reasignado al menos seis veces desde julio de 2024. Cada traslado a un nuevo profesional ha significado una nueva pausa en la elaboración del fallo de segunda instancia. Las razones van desde carga laboral hasta incapacidades médicas. A agosto de 2025, el caso sigue “en estudio” y no hay proyecto de decisión conocido.

Cronología de la congelación

3 de julio de 2024: Procuraduría sanciona a Daniel Quintero.

Procuraduría sanciona a Daniel Quintero. 10 de julio de 2024: El exalcalde presenta recurso de apelación.

El exalcalde presenta recurso de apelación. 11 de julio de 2024: El expediente es enviado a segunda instancia.

El expediente es enviado a segunda instancia. Julio 2024 a julio 2025: Seis reasignaciones internas sin decisión de fondo.

La Procuraduría, en respuesta oficial, indicó que el caso “se encuentra en estudio del profesional a quien le fue asignado el expediente por reparto”, sin ofrecer plazos ni justificar las reiteradas demoras.

¿Qué sigue?

El limbo jurídico tiene un papel importante, porque una sanción en los próximos meses podría decretar una inhabilidad para la campaña presidencial en 2026, por el Pacto Histórico.

Este no es el único proceso disciplinario en su contra. En julio de 2025, la Procuraduría abrió una nueva investigación a Quintero por posibles irregularidades en el manejo de fondos fijos durante su administración.

Mientras tanto, el fallo de 2024 por participación política continúa en suspenso, sin efectos reales. La sanción sigue técnicamente vigente, pero no ejecutoriada, lo que le permite seguir participando en política sin restricciones legales.